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Победе хоккейного клуба "Лиепая" в субботнем матче Латвийской хоккейной высшей лиги на выезде против выносливой "Риги" со счетом 5:4 в большой мере способствовали три гола забитых Эгилом Калнсом, последний и решающий из которых нападающий забросил за 8 секунд до конца основного времени.

Латвийская высшая лига.

"Рига" – "Лиепая" 4:5 (1:1, 2:3, 1:1).

Рига, 7 января, 112 болельщиков.

Судьи: Е.Гришкевич, А.Яковлев, Р.Бриедис.

Голы: 3:58 Калнс (Гринбергс, Кондратс) – 0:1, 4:15 Калнберзиньш (Барканс, Мисус) – 1:1. 21:47 Калейников (Фрейс, Озолиньш) – 1:2, 24:42 Калнс (Дилевка, Римьянс) – 1:3, 30:24 Глазков (Буйлис) – 2:3, 37:12 Камолиньш (Шишлянников) – 3:3, 38:20 Кондратс (Дилевка, Калнс) – 3:4. 53:22 Мисус (Калнберзиньш) – 4:4, 59:52 Калнс (Дилевка, Гринбергс) – 4:5.

Штрафные минуты: 6 (0+0+6) – 12 (2+4+6).

Вратари: Борскович – Конрадс.

Лучшие игроки: Костюк – Калнс.

Не было ни малейшего повода в мачте "Лиепаи" против "Риги" прогнозировать легкую борьбу. В предыдущем туре рижане с 2:1 обыграли команду "Курбадс", и это был второй успех столичных "львов" в этом сезоне над этим соперником. "Рига" в этом сезоне побеждала и "Лиепаю" в прошлом взаимном матче этих команд 26 ноября.

В субботу лиепайчане трижды вели в счете, в том числе с перевесом в две шайбы, но в первом случае рижане быстро отыгрались и добились ничьей.

Главный герой матча Эгил Калнс в конце 4-й минуты открыл счет матча, но уже через 17 секунд Элвис Калнберзиньш добился ничьей – 1:1. Во втором периоде еще не было сыграно и 5 минут, когда тот же Э.Калнс и Марк Калейников обеспечили "Лиепае" перевес в две шайбы, но и в этот раз "Рига" справилась с задачей выровнять результат. Все же наши на второй перерыв отправились с минимальным перевесом, так как свой третий гол в форме "Лиепаи" в проведенных шести матчах забросил Ричард Конратс.

В первой половине третьего периода гостям представились возможности закрепить перевес, когда хозяева за 8 минут заработали три удаления. Но на скамью штрафников отправился и лиепайчанин Вячеслав Минаев, и, играя в формате четыре против четырех, рижане в третий раз выровняли счет.

У "Риги" была возможность вырвать победу в основное время, но лиепайчане вблизи своих ворот перехватили отскочившую шайбу, создали контратаку, и за 8 секунд до конца основного времени Эгил Калнс в этом тяжелом матче вырвал для "Лиепаи" важную победу, а также оформил себе хет-трик.

Следующий матч "Лиепая" проведет лишь 18 января, когда на выезде встретится с командой "Мого".