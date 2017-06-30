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Хоккейная высшая лига расширится

Ключевые слова хк лиепая | хоккей

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестур Козиолс сообщил, что в новом сезоне Латвийской высшей лиги вновь предусмотрено участие других клубов из стран Балтии, – сообщает агентство новостей ЛЕТА.

Должностное лицо федерации поведало, что в следующем сезоне в Латвийской хоккейной высшей лиге, вероятнее всего, будут играть и литовские, и эстонские команды.

Шесть участниц высшей лиги уже известны, а переговоры ведутся и с эстонскими, и с литовскими клубами. "Эстонцы, вероятнее всего, согласятся, и на чемпионате Латвии будет играть базовая команда сборной Эстонии, в свою очередь, Литву, вероятнее всего, будет представлять команда из Электреная", – рассказал генеральный секретарь ЛФХ. Электренайская "Энергия" в свое время уже была регулярной участницей Латвийской высшей лиги, а Эстонию в сезоне 2007/2008 года представлял тартуский клуб "Big Diamonds".

В следующем сезоне будет сохранен также розыгрыш Кубка Балтии, в котором примет участие сборная Латвийской высшей лиги, а также сборные команды Эстонии и Литвы.

Латвийская федерация хоккея также сообщает, что со следующего сезона у детско-юношеского чемпионата Латвии будет новая система. В ее основе будет работа с детским хоккеем, направленная не только на развитие техники юных мастеров и командные результаты, но и на физическую подготовку.

"Чтобы способствовать именно физической подготовке детей, со следующего сезона у юных хоккеистов до 14-летнего возраста результат общего зачета сезона будет состоять из трех частей – результатов игр чемпионата, результатов тестов на физическую подготовку и результатов тестов на мастерство", – рассказал В.Козиолс, поведав, что дважды за сезон в тестах должны будут участвовать все включенные в заявку игроки.

Также на детско-юношеском чемпионате по хоккею вступят в силу новые правила перехода игроков, которые вводятся главным образом для того, чтобы приостановить большую смену команд игроков. "Один из способов, как с этим бороться – установить плату за переход игроков, компенсации от которых будут направляться этим клубам", – поясняет Виестур Козиолс.

Переход игроков на турнирах ЛФХ в сезоне 2017 года предусмотрен с 1 июня по 1 августа, а начиная с сезона 2018 года – с 15 мая по 15 июля. Для игроков до 11-летнего возраста плата за переход предусмотрена в размере 300 евро, а для игроков в возрасте 12 – 18 лет – 500 евро. 

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