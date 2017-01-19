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Не удалось прервать серию "Мого"

Ключевые слова хк лиепая | хоккей

Десятидневную паузу Латвийской хоккейной высшей лиги "Лиепая" вчера на выезде прервала, со счетом 3:5 уступив лидеру турнира "Мого". 

Латвийская высшая лига.

"Мого" – "Лиепая" 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).

Рига, 18 января, 105 болельщиков.

Судьи: А.Борисов, К.Купчус, А.Яковлев, А.Казакс.

Голы: 1:19 Викойтс (Сикснис, Зиеминьш) – 1:0, 2:40 Я.Озолиньш (Дурдин, Цинк) – 2:0, 18:09 Фрейс (Планиц, Макаров) – 2:1 (в меньш.). 21:06 Макаров (Фрейбергс, Кондратс) – 2:2 (в больш.), 32:09 Цинк (Прусис, Липсбергс) – 3:2 (в больш., +2), 36:54 Планиц (Фрейс, Калейников) – 3:3 (в больш., +2). 50:39 Курмис (Бегов) – 4:3 (в больш.), 59:07 Фрейманис (Цинк) – 5:3 (в пустые ворота, в меньш., -2).

Штрафные минуты: 14 (2+6+6) – 12(2+6+4).

Вратари: Анчс – Конрадс.

Лучшие игроки: Я.Озолиньш, Дилевка. 

Вчера лиепайчане на выезде встретились с самой "горячей" на данный момент командой высшей лиги, которая побеждала в девяти матчах подряд на протяжении двух месяцев. За это время вчерашние соперники наших стали лидерами высшей лиги, и путь к защите этого статуса хозяева начали с забитых в самом начале матча за короткое время двух голов. На 2-й минуте счет открыл Вилкойтс, а на 3-й перевес укрепил Янис Озолиньш. В продолжение периода результативность хозяев уменьшилась, а на исходе периода гол в меньшинстве забил Фрейс.

На 2-й минуте второго периода гости отличились также в большинстве – ничьей добился Макаров. Также на дальнейшее изменение счета повлияли удаления в обеих командах. "Мого" наказало наших удалением Калнса и Минаева, большинство реализовал Цинк, а "львы" на равноценную "любезность" хозяев (удаление Цинка и Мамонова) ответили голом Планица.

Также в третьем периоде решающим элементом было соблюдение игровой дисциплины – на 51-й минуте хозяева вновь реализовали большинство. Лиепайчанам еще раз выровнять счет не удалось, хотя в конце основного времени хозяева заработали два удаления и остались втроем против шести полевых игроков "львов". Решающую шайбу в меньшинстве передачей в пустые ворота забил играющий в рядах "Мого" лиепайчанин Фрейманис.

В субботу, 21 января, в 17 часов "Лиепая" матчем против "Призмы" начнет серию из шести домашних матчей. 

Комментарий

Главный тренер ХК "Лиепая" Игорь Лебедев:
– Судьбу матча решила игра в неравных составах. Мы встретились с побеждающей командой, лидером турнира, поэтому решили играть с обороны. Соперники только что провели два матча в течение нескольких дней, и ставили акцент на начало борьбы, что им удалось. В продолжение нам удавались дальние передачи и гибридные пробросы, а в третьем периоде появились проблемы с началом нападений, выходом из своей зоны.

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