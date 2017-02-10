Последний отрезок начнут против лидеров

Ожидается, что в матче с лидерами высшей лиги в составе "Лиепаи" на площадку выйдет также недавно привлеченный в сборную студентов Латвии самый результативный игрок чемпионов Латвии Марис Дилевка.

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Хоккейный клуб "Лиепая" за последние две недели не провел ни одного матча в Латвийской высшей лиге, но в течение дальнейших 18 дней "львам" в последнем отрезке регулярного сезона предстоят пять матчей.

Вчера "Лиепая" ждала прибытия своего защитника Иманта Лещева, который конец прошлого и начало этого года провел в клубе рижского "Динамо" КХЛ. Также главный тренер клуба Игорь Лебедев пояснил, что поздно вечером в Лиепаю должны были прибыть четыре хоккеиста, которые в составе студенческой сборной Латвии в Казахстане принимали участие в зимней универсиаде.

"Они должны прилететь после пяти или в шесть часов вечера. Дома будем поздно, посмотрим, как они себя будут чувствовать, но нападающие обязательно будут играть, защитники еще под вопросом. В пятницу утром у нас тренировка, а в субботу уже разминка и игра", – на вопрос о возможном участии Мариса Дилевки, Валтера Фрейса, Ильи Макарова и Вячеслава Минаева в субботнем матче, ответил И.Лебедев.

В оставшихся пяти матчах у чемпиона Латвии – команды "Лиепая" больше нет даже теоретических шансов завершить регулярный сезон выше 4-го места, на котором она сейчас находится. Это означает, что в первом туре матчей на выбывание "львы", вероятнее всего, встретятся с "Ригой", если она в последних матчах не умудрится утратить свою 5-ю позицию, уступая команде "Призма". В двух из пяти матчей регулярного сезона лиепайчане встретятся именно с "Ригой", у которой в этих матчах будет возможность бороться за то, чтобы опередить наших в общем зачете, используя преимущество своей площадки в первом туре плей-офф.

В остальных матчах "Лиепаю" ждут и встречи с первыми двумя командами в общем зачете высшей лиги, и с "Призмой", которая в настоящее время находится на последней позиции зоны матчей на выбывание. Регулярный сезон высшей лиги завершится 1 марта, а матчи на выбывание начнутся уже 4 марта. В турнире плей-офф примут участие четыре из шести участниц высшей лиги, а обладатели первых двух мест регулярного сезона второй этап чемпионата начнут с полуфинала 14 марта.

Матчи регулярного сезона ХК "Лиепая"

11 февраля 17.00 "Лиепая" – "МОГО"

15 февраля 18.30 "Лиепая" – Рига"

19 февраля 17.00 "Лиепая" – "Рига"

25 февраля 13.00 "Призма" – "Лиепая"

1 марта 19.30 "Земгале/ЛЛУ" – "Лиепая"