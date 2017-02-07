Имант Лещев вернулся в "Лиепаю"

Фото: Гирт Гертсонс

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Агентство новостей ЛЕТА вчера сообщило, что рижский хоккейный клуб "Динамо" прервал сотрудничество с защитником Имантом Лещевым. Сезон хоккеист продолжит в своем прежнем клубе "Лиепая". И.Лещев присоединился к рижанам именно из ХК "Лиепая", в составе которого он в Латвийской высшей лиге участвовал в 19 матчах, в которых набрал 9 (7+2) очков результативности. В составе "Динамо" Имант в течение полутора месяцев принял участие в пяти матчах КХЛ, в которых очков результативности не набрал, коэффициент полезности защитника был нейтральным, а также он во время этих матчей четыре раза бросал по воротам соперников, выполнил два силовых приема и два раза блокировал броски соперников. Лещев в среднем на площадке провел 14 минут и 35 секунд. ЛЕТА сообщает, что хоккеист продолжит сезон в клубе "Лиепая" Латвийской высшей лиги. Его главный тренер Игорь Лебедев вчера не смог подтвердить эту информацию, сказав, что защитник еще не прибыл в распоряжение клуба, но признал, что еще до этого была информация, что после последнего матча рижского "Динамо" на выезде И.Лещев вернется в хоккейный клуб "Лиепая". Чемпионат Латвии лиепайчане возобновят в субботу, 11 февраля в 17 часов на своей площадке, когда встретятся с командой лидеров высшей лиги "МОГО".

Автор: "Курземес Вардс"

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