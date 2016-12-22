Иманта Лещева заметило "Динамо"

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Предвидится, что защитник "Лиепаи" Имант Лещев будет вызван в рижскую команду чемпионата России ХК "Динамо", когда у второй слабейшей команды этого турнира закончится серия матчей на выезде.

Об этом газету "Курземес вардс" проинформировал главный тренер лиепайчан Игорь Лебедев. "В этом сезоне Имант хорошо выглядит на льду. Он подтвердил свое качество забитыми голами, в целом он тоже очень ценный игрок для нас", – указал тренер чемпионов Латвии.

Он одобрительно высказался также о нападающем Мартине Лаврове, который присоединился к клубу "Нове Замки" высшей лиги Словакии. "Мартин своей игрой заслужил более выгодный вариант и принял решение об участии в другой лиге и на другом уровне", – указал тренер. 22-летний Имант Лещев завершил прошлый сезон в клубе первой лиги чемпионата Латвии – команде своего родного города "Даугавпилс/ЛДз Карго", а лиепайчане его заметили в финальных матчах этого турнира против команды "Лиепая юниорс".

Мартин лавров к "Лиепае" присоединился в конце регулярного турнира предыдущего сезона, а в этом сезоне стал убедительно самым результативным игроком "львов". В 18 матчах на его счету 32 (11+21) очка