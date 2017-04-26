Юниоры опять вторые

Ключевые слова хоккей | лиепая юниорс

В финальной серии первой лиги чемпионата Латвии по хоккею "Лиепая юниорс" со счетом 0-3 уступила "Венте-2002" и второй год подряд заняла 2-е место.

В состоявшихся в Вентспилсе играх хозяева оказались сильнее со счетом 4:3 и 8:2, а в третьем матче серии в Лиепае юные "львы" в дополнительных бросках уступили со счетом 2:3.

Дважды лиепайчане выходили вперед – Роберт Штелмахерс на 1-й минуте второго периода в меньшинстве открыл счет, а на 47-й минуте встречи Александр Новиков добился 2:1. Вентспилсчане второй раз отыгрались на 51-й минуте, а титул чемпионов первой лиги в серии дополнительных бросков обеспечил буллит, реализованный главным тренером хоккейного клуба "Мого" и защитником "Венты-2002" Олегом Сорокиным.