Юниоры опять вторые

В финальной серии первой лиги чемпионата Латвии по хоккею "Лиепая юниорс" со счетом 0-3 уступила "Венте-2002" и второй год подряд заняла 2-е место.
В состоявшихся в Вентспилсе играх хозяева оказались сильнее со счетом 4:3 и 8:2, а в третьем матче серии в Лиепае юные "львы" в дополнительных бросках уступили со счетом 2:3.
Дважды лиепайчане выходили вперед – Роберт Штелмахерс на 1-й минуте второго периода в меньшинстве открыл счет, а на 47-й минуте встречи Александр Новиков добился 2:1. Вентспилсчане второй раз отыгрались на 51-й минуте, а титул чемпионов первой лиги в серии дополнительных бросков обеспечил буллит, реализованный главным тренером хоккейного клуба "Мого" и защитником "Венты-2002" Олегом Сорокиным.
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