"Приятно встретить всех вместе и наблюдать за игрой. Дети выросли! Я рад за них", – сказал Максим Богданов (второй слева) о встрече со своими воспитанниками Гвидо Янсонсом (первый слева), Рудольфом Балцерсом и Максимом Пономаренко.

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В конце декабря и начале января в Канаде, в Монреале и Торонто проходил чемпионат мира по хоккею возрастной группы U-20. В состав сборной Латвии были включены три воспитанника лиепайского тренера по хоккею Максима Богданова – Рудольф Балцерс, Гвидо Янсонс и Максим Пономаренко, игру которых их бывший тренер отправился посмотреть сам.

"Я поехал совмещать приятное с полезным – отдых с чемпионатом", – пояснил Максим. Он смотрел матчи ведущих дивизионов чемпионата мира по хоккею, а также участвовал в судействе матчей первого дивизиона, но нигде не видел такого, как в элитном турнире проходившего в Канаде чемпионата мира среди юниоров, – указал лиепайчанин.

Что же в Канаде было такого особенного, может быть, атмосфера? Это тоже, но самые сильные впечатления создавало именно происходящее на площадке. "Для молодых хоккеистов это последний чемпионат, на котором они могут проявить себя перед большим хоккеем взрослых. Там идет такая борьба, как нигде. В высших дивизионах все игроки уже взрослые, профессиональные спортсмены, и в определенной мере уже спокойные. В свою очередь, у хоккеистов на чемпионате U-20 еще проявляется как бы последняя злость юниоров, чуть ли не каждую секунду. Шестьдесят минут площадка горит", – М.Богданов образно охарактеризовал этот турнир.

В свою очередь, болельщики своей поддержкой как бы в это пламя еще подливали "горючую смесь": "Они это хорошо умеют, независимо от того, кто играет, независимо от того, находятся хозяева на площадке или их нет на площадке. Они приходят на матчи, такая уж сложилась традиция. Приходят семьями. Люди просто приходят в выходной хорошо провести время". Одно дело, что в Канаде действительно любят хоккей, а другое дело, что там умеют продавать хоккей, – воспоминаниями о родине хоккея продолжает делиться Максим: "Там есть чем заняться во время хоккейных матчей, а также до их начала. Уже за полтора часа до матчей тебя начинают развлекать".

Спортивную сторону турнира, особенно результат сборной Латвии, то есть, выбытие из элитного дивизиона Максим не пожелал комментировать, пояснив: пусть оценивают те, кто должен это делать, тем не менее тренер Лиепайской школы спортивных игр считает, что в этот раз сборная Латвии была укомплектована в лучшем составе последних лет. Безусловно, М.Богданов во время турнира встретился со своими бывшими воспитанниками. По сути, воспитанникам лиепайского хоккея встречаться удается весьма регулярно, так как ребята каждое лето гостят в Лиепае, а в этот раз удалось посмотреть не только трансляцию матчей, как у каждого идут дела в их клубах, но и посмотреть игру ребят воочию.

Все трое воспитанников Максима – Балцерс, Янсонс и Пономаренко из Лиепаи уехали в одно время. Г.Янсонс сразу отправился в США, а Р.Балцерс и М.Пономаренко поехали в Норвегию, где Максим продолжает играть. А Рудольф этой зимой переселился в Северную Америку, хотя у него вполне хорошо шли дела в чемпионате Норвегии, к тому же лиепайчанин играл в хоккейной Лиге чемпионов.

На вопрос о шансах этого трио игроков в хоккее взрослых их бывший тренер ответил, что шансы у них весьма хорошие. В свою очередь, после того как посмотрел все матчи сборной Латвии U-20, Максим указал, что эта поездка позволила освежить голову и дала повод иначе думать о хоккее. "Нужно продолжать работу по подготовке будущих игроков к такому уровню", – в заключение сказал М.Богданов.