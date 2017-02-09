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Ионас – на пьедестале

Ключевые слова Паул Ионас | мотокросс

На проходивших в Великобритании соревнованиях по мотокроссу "Hawkstone International MX" в классе МХ2 уверенно победил мотоспортсмен команды "Red Bull KTM Factory" Паул Ионас из Калвене.

На трассе, которая находится на полпути между Ливерпулем и Бирмингемом, на старт в классе МХ2 вышли почти 40 спортсменов, среди которых были также участники заводских команд "Rockstar Energy Husqvarna Factory" и "Suzuki World MX2", – сообщает портал autoeiro.lv.

В квалификационном заезде Паул на две с половиной секунды опередил ближайшего соперника Томаса Кьера-Ольсена ("Husqvarna"), а более уверенно наш спортсмен чувствовал себя в обоих заездах. В первом из них Ионас почти на семь секунд опередил ближайшего преследователя Томаса Ковингтона ("Husqvarna"), а во втором заезде спортсмен из Калвене финишировал почти на шесть секунд раньше, чем занявший 2-е место Томас Кьер-Ольсен.

В сумме П.Ионас набрал максимально возможные 50 очков и принял участие также в суперфинале, в котором выступили быстрейшие гонщики обоих классов. Победил Максимилиан Нагл, а Ионас, как самый быстрый из гонщиков класса МХ2, в общем зачете занял 5-е место.

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