Ионас – на пьедестале

Паул Ионас в конце января и начале февраля завоевал 4-е место на первом этапе чемпионата Италии, а также одержал триумф на проходивших в Англии соревнованиях по мотокроссу в классе МХ2.

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На проходивших в Великобритании соревнованиях по мотокроссу "Hawkstone International MX" в классе МХ2 уверенно победил мотоспортсмен команды "Red Bull KTM Factory" Паул Ионас из Калвене.

На трассе, которая находится на полпути между Ливерпулем и Бирмингемом, на старт в классе МХ2 вышли почти 40 спортсменов, среди которых были также участники заводских команд "Rockstar Energy Husqvarna Factory" и "Suzuki World MX2", – сообщает портал autoeiro.lv.

В квалификационном заезде Паул на две с половиной секунды опередил ближайшего соперника Томаса Кьера-Ольсена ("Husqvarna"), а более уверенно наш спортсмен чувствовал себя в обоих заездах. В первом из них Ионас почти на семь секунд опередил ближайшего преследователя Томаса Ковингтона ("Husqvarna"), а во втором заезде спортсмен из Калвене финишировал почти на шесть секунд раньше, чем занявший 2-е место Томас Кьер-Ольсен.

В сумме П.Ионас набрал максимально возможные 50 очков и принял участие также в суперфинале, в котором выступили быстрейшие гонщики обоих классов. Победил Максимилиан Нагл, а Ионас, как самый быстрый из гонщиков класса МХ2, в общем зачете занял 5-е место.