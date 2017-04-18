Йонас вышел в лидеры общего зачета ЧМ в классе MX2

Ключевые слова ионас паул | мотоспорт | мотокросс

В итальянском Трентино прошел пятый этап чемпионата мира по мотокроссу в классе MX2: его победителем стал испанец Хорхе Прадо Гарсия, а его партнер по команде КТМ латвиец Пауль Йонас набрал такую же сумму баллов и остался вторым. Йонас выиграл первую гонку этого этапа, а за Гарсией остался второй старт.

Оба набрали по 47 очков, но Гарсия оказался выше по итогам Гран-при Трентино. Зато латвийский гонщик стал лидером общего зачете чемпионата, опередив предыдущего лидера швейцарца Джереми Сивера, который в Трентино остался шестым.