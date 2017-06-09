Первые и в Юрмале

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Лиепайская команда водно-моторного спорта "UPB Energy" и во втором этапе чемпионата Латвии в Юрмале победила в командном зачете.

В этот раз лиепайчане завоевали 1-е место не столь убедительно как в первом этапе, – говорит представитель команды Мартиньш Мороз. Ни одного заезда в классе RN2000 не было у Гинта Пуриньша. На прошлой неделе он "запорол" мотор, и на этой неделе на соревнования приехал с совершенно новой лодкой и с новым мотором, а это вполне нормально, что у совершенно новой техники сразу не удается выявить все проблемы. В классе GT15 успешно стартовал Ральф Паролис, хотя занятое место не столь высокое – шестая позиция. Однако после тренировочного лагеря в Юрмале старт Ральфа был действительно хорошим, ему удалось стабилизировать время круга, которое прежде колебалось в пределах 2 секунд, а теперь разница во времени между кругами составляет всего лишь десятую долю секунды. "Он ехал очень стабильно, боролся с вице-чемпионом мира, даже опережал его, но у парня из-за напряжения и психологического давления просто не выдержали нервы. Поэтому он допустил ошибку, прошел мимо буя, за то получил штрафной один круг. Поэтому занял такое низкое место", – пояснил М.Мороз.

На этой неделе Ральф опять в Юрмале тестировал новую лодку, на которой ехал Максимилиан Тучков (чемпион мира в классе JT205) в классе GT30. "На лодку мы установили мотор GT15 и все оснащение. Если этот "корабль" покажет хорошие результаты и технические свойства, возможно, на следующей неделе поедем на чемпионат мира", – пояснил М.Мороз. В классе JT250 Ральф боролся с Георгом Ильиным, опередив эстонского спортсмена и вырвав 2-е место. Еще в Юрмальском этапе из представителей лиепайской команды 1-е место завоевал Янис Сеянс, единственный спортсмен в классе S550. Дмитрию Аникееву в классе Т550 пришлось бороться с представителем юрмальской команды Томом Тимохиным, но в итоге победил пилот лиепайской команды. В классе FR1000 Евгений Аникеев занял пятую позицию. В классе F4 опять третьим за Никитой Лийцем и Паулюсом Стайнисом был Никлав Паролис.

В классе GT30 Янис Заречнев и Том Смилшкалнс столкнулись с техническими проблемами и заняли соответственно 5-е и 4-е места, а М.Тучков был третьим.

Мартиньш Мороз рассказал, что в конце этой недели лиепайчане примут участие в этапе чемпионата мира F2 в Каунасе, где на своей двухместной лодке класса F2 будут катать потенциальных спонсоров литовского водно-моторного хозяйства, чтобы популяризировать свой вид спорта в соседней стране.