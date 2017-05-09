В Кегумсе – второй, в общем зачете увеличил перевес

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Занятое 2-е место на состоявшемся в Кегумсе 7-м этапе чемпионата мира в классе МХ2 позволило калвенскому мотогонщику Паулу Ионасу в общем зачете сезона увеличить перевес над находящемся на 2-м месте Джереми Сивером до 42 очков.

Первая часть Кегумского этапа для Паула была связана с 3-м местом. Третьим он был в квалификации, и на третьей позиции Ионас держался на первых 8 из 17 кругов первого заезда. Правда, на первом круге лидер чемпионата мира в классе МХ2 был даже вне первой тройки, однако свою позицию оперативно улучшил, почти половину заезда держась за лидером Томасом Кьером Олсеном и своим товарищем по команде Хорке Прадо. Восемь следующих кругов впереди Паула был уже только испанец Прадо, к тому же в этом заезде упал ближайший преследователь Паула в зачете сезона Джереми Сивер, но швейцарец ничего особо не потерял, в конце заезда обойдя Ионаса и финишировав на 0,5 секунды быстрее, чем занявший 3-е место латыш. В начале второго заезда Паул обогнал Прадо, но затем уступил американцу Томасу Коунгтону, который держался во главе заезда пять кругов, однако упал после одного из трамплинов и финишировал лишь на 17-м месте.

Ошибка соперника позволила Паулу вернуться на 1-е место, которое он удержал до финиша. Олсену 2-е место во втором заезде обеспечило победу на этапе, а латыш с 45 очками занял 2-е место, что позволило значительно увеличить перевес в зачете сезона.

Следующий этап чемпионата мира состоится 21 мая в Германии.