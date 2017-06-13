В заездах без побед, на этапе – первый

Ключевые слова ионас паул | мотоспорт | мотокросс

В конце недели 10-й этап чемпионата мира по мотокроссу проходил на трассе "Орленок" на юге России, на побережье Черного моря. В сопровождаемых дождем и грязью соревнованиях Паул Ионас не победил ни в одном из заездов, однако выполнил их стабильнее, чем конкуренты, что позволило Калвенсу победить на этом этапе в классе МХ2.

В квалификации Паул из-за погнутого переднего колеса занял лишь 17-е место, но на первом старте быстро ворвался в лидирующую группу и через три круга был уже вторым за датчанином Ольсеном. Вскоре Ионас утратил несколько позиций, однако за семь кругов вернулся в вице-лидеры заезда. Там он продержался до финиша, на котором отстал от Ольсена на две секунды. Ближайший преследователь Патурин финишировал еще через 3,5 секунды, а ближайший преследователь Паула в общем зачете сезона – Сивер финишировал лишь 7-м.

На старте второго заезда позиции латыша были хуже – первоначально он оставался вне первой шестерки, но понемногу ее нагнал и одного за другим стал обгонять находившихся впереди гонщиков, которые теряли позиции также из-за сложных погодных условий.

К финишу Ионас пришел третьим, проиграв один круг победителю Сиверу, но в сумме двух заездов лидер сезона показал более стабильный результат, что позволило ему победить на втором этапе подряд. В общем зачете сезона перевес Паула над занимающим 2-е место швейцарцем Сивером вырос еще на 2 очка, а обладатель 3-го места – датчанин Ольсен отстает от латыша на 97 очков.

Следующие соревнования состоятся 25 июня в Италии, где состоится розыгрыш Большого приза Ломбардии