Второй на ломбардийском этапе

Ключевые слова ионас паул | мотоспорт | мотокросс

Лидер общего зачета класса МХ2 чемпионата мира по мотокроссу Паул Ионас на ломбардийском этапе финишировал шестым в первом заезде, уверенно победил во втором и на этапе занял 2-е место за своим главным конкурентом в этом сезоне – Джереми Сивером.

В начале первого заезда лидер сезона откатился на 12-ю позицию, но к середине заезда поднялся до 5-го места. На последних кругах Паул дотянулся и до четверки лидировавших гонщиков, однако в концовке заезда уступил в борьбе с американцем Томасом Ковингтоном и нидерландцем Брайеном Богерсом. К финишу калвенский мотогонщик пришел шестым, на 31 секунду отстав от Сивера.

На первых изгибах второго заезда Ионас вышел вперед и выполнил отличный заезд, завершившийся его уверенным успехом. На финише у Паула был перевес более чем в 11 секунд над занявшим 2-е место Сивером, который, правда, стабильно победил на этапе, а в общем зачете сезона на 7 очков сократил отставание от 1-го места.

12-й из 19 этапов сезона уже на этих выходных состоится в Португалии, а второй этап июля пройдет еще через три недели в Чехии.

11-Й ЭТАП КЛАССА МХ2

1. Джереми Сивер Швейцария "Судзуки" 47

2. Паул Ионас Латвия "КТМ" 40

3. Томас Ковингтон США "Хускварна" 38

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КЛАССА МХ2

1. Паул Ионас Латвия "КТМ" 454

2. Джереми Сивер Швейцария "Судзуки" 416

3. Томас Кьер Олсен Дания "Хускварна" 343