Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 3. января

+2°C
Ветер: ZR 4.9 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Miervalda, Miervaldis, Ringolds

-20% на все сумки в магазине Daniele Donati!

-20% на все сумки в магазине Daniele Donati!
Предложение в силе до 7 января.
Используй возможность!

Читайте нас на
Facebook
Instagram
www.tnkurzeme.lv 

TN Kurzeme, ул. Лиела 13
Нр. тел. 371 2924141 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!