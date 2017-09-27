Виды детских автомобильных кресел

Для того, чтобы безопасно путешествовать на автомобиле вместе с маленькими членами семьи, недостаточно позаботиться о надлежащем функционировании транспортного средства – для представителей более младшего возраста необходимы также автомобильные кресла, которые обеспечат малышам безопасность и удобство в путешествиях, в то время как Вы сможете максимально сконцентрироваться на вождении машины. Как выбрать самый лучший вариант?

В данном случае Вы столкнетесь с широким разнообразием выбора – предлагаемые изделия отличны друг от друга не только по дизайну, но и по большому количеству дополнительных функций. И все же, прежде всего следует обратить внимание на группу, к которой относится автомобильное кресло – в таком случае будет чуть проще сделать выбор.

Для младенцев рекомендованы автомобильные кресла группы 0 или 0+, которая адаптирована для еще не научившихся сидеть малышей. Кресла, относящиеся к группе 0 подходят для детей весом до 10 килограмм (примерно до 9 месяцев) – такой вариант прикрепляется к заднему сиденью автомобиля и, как правило, предусматривает наличие специального вкладыша для поддержки головы. Для детей чуть более старшего возраста (12-15 месяцев) весом до 18 килограмм подойдут автомобильные кресла категории 0+, которые отличаются своей универсальностью и различными способами их крепления.

Для детей, которые уже научились сидеть, подойдут автомобильные кресла 1 группы, рекомендованные для малышей до 4 лет весом не более 18 килограмм. Несмотря на то, что их можно устанавливать как лицом против хода движения, так и в противоположном направлении, все же, согласно требованиям безопасности, чаще всего рекомендуется первый вариант.

Для более взрослых деток в возрасте от 4 до 6 лет подойдут кресла 2 категории, приспособленные для малышей весом до 25 килограмм. В связи с тем, что малыши в таком возрасте могут начать быстро расти, следует обратить внимание на такие модели, которые с течением времени могут предложить различные трансформации, такие как замена внутренних ремней безопасности на автомобильный ремень безопасности.

Данная функция является актуальной также в том случае, если речь идет о креслах последней, 3 категории, которые приспособлены для детей в возрасте от 6 до 12 лет и весом не более 36 килограмм. В данном случае также важно обратить внимание на то, чтобы в кресле были подъемные вкладыши для поддержки головы, которые удобно приспосабливаются к возрасту и росту ребенка.

На рынке в настоящее время также можно найти кресла объединенных категорий, которые приспособлены для более продолжительного пользования, поэтому при выборе такого варианта не забудьте обратить внимание на ширину между боками кресла и глубину вкладыша для поддержки головы – чем большие значения этих параметров, тем более безопасными будут путешествия. В данном случае также важным является качество ткани, так как она будет служить Вам не один год.

После выбора наиболее подходящей для Вашего малыша категории, Вам останется лишь поинтересоваться дополнительными аксессуарами, функциями автомобильных кресел и определиться, какой дизайн будет наилучшим образом сочетаться с салоном транспортного средства. Однако все это имеет лишь второстепенное значение, так как основным критерием при выборе данного товара, вне всякого сомнения, является максимальная безопасность, которую могут обеспечить детские товары.

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