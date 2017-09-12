Ключевые слова pūt, vējiņi | liepājas katoļu pamatskola | sports | пут, веини! | школьники

На концертной эстраде "Пут, веини!" проходило заключительное мероприятие "Дай пять спорту!" в рамках проекта католической основной школы "Дай пять безопасности!". Участие принял весь коллектив – выступали учителя, занимались ученики, участвовали родители. Много было именно пап, так как акцент ставился на Дне отца.

Учительница Лиепайской католической основной школы Антра рассказала, что такой проект проводится уже второй год: "В этом году каждый день имел свое название. Мы "давали пять" врачу, полицейскому, Интернету, пожарному и в завершение – спорту, каждому предлагалось начать день с утренней зарядки под руководством квалифицированных тренеров и актеров Лиепайского кукольного театра, ученики и школьники могли ближе познакомиться с обеспечивающими безопасность службами нашего города. В школе гостили работники Службы неотложной медицинской помощи, государственной полиции и полиции самоуправления, Государственной пожарно-спасательной службы. В сотрудничестве с обществом "Дижванаги" проходили занятия канистерапии, ведь в нашей школе учатся несколько детей с особыми нуждами. Состоялась также традиционная лекция "Эмоциональная безопасность моего ребенка" врача Вентспилсского управления образования Гундара Куклиса для родителей и учителей". Проект подготовлен при поддержке конкурса проектов способствования здоровью Лиепайской городской думы и "Перконес паркс".