"Betsafe"/"Лиепая" уступила в Курземском дерби

В субботу в Лиепае прошел матч Чемпионата Латвии по баскетболу, в котором игроки "Betsafe/Liepāja" принимали гостей из Вентспилса - одноименную команду и уступили со счетом 52:78.
Воскресенье, 22. октября+6°C
Ключевые слова basketbols | Betsafe/Liepāja | лбл | бетсейф/лиепая
В субботу в Лиепае прошел матч Чемпионата Латвии по баскетболу, в котором игроки "Betsafe/Liepāja" принимали гостей из Вентспилса - одноименную команду и уступили со счетом 52:78.
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
В субботу в Лиепае прошел матч Чемпионата Латвии по баскетболу, в котором игроки "Betsafe/Liepāja" принимали гостей из...
21.10.2017 + читать больше
Лидером хоккейной лиги Оптибет стала команда "Лиепая/Оптибет", которая в субботу на своей площадке принимала команду...
21.10.2017 + читать больше
В зале 10-й средней школы им.Я.Чаксте громко стучали молотки и тихо сновали вязальные спицы. Традиционный конкурс...
20.10.2017 + читать больше
В четверг, 19 октября, в Ночном приюте на ул. Флотес, 7, состоялась учеьная тревога, во время которой был имитирован...
19.10.2017 + читать больше
БК "Бетсэйф/Лиепая" в матче Латвийской баскетбольной лиги "Олибет" на своей площадке не нашел никаких контраргументов и...
19.10.2017 + читать больше
Футбольный клуб "Лиепая/Мого" вчера в проходившем на стадионе "Сконто" финале розыгрыша Кубка Латвии в прагматичной и...
19.10.2017 + читать больше
Добавить комментарий