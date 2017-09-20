Борьба с последствиями ливней

Ключевые слова ливни

В пятницу в Айзпуте было на один объект туризма больше. Многие отправились смотреть, снимать на видео и фотографировать Тебру возле мельничных шлюзов, где вода грозила затопить здания на ул.Лиепаяс. Из-за ливней пострадали некоторые дороги как в Айзпутском, так и Дурбском краях. Обработанные крестьянами поля во многих местах напоминают пруды.

Владелец дома №8 на ул.Лиепаяс Эдгар Балодис вместе с помощниками вокруг здания в пятницу во второй половине дня создавал защитный барьер из песка. Его мастерская по изготовлению и реставрации мебели по стечению ряда обстоятельств пострадала больше всего. В здании меняют кровлю, и под покровом темноты предыдущей ночью этим воспользовались воры. Чтобы совершить свое "дело", они забрались по лесам и в пленке прорезали дырку. "Они зафиксировали, что во всем здании не работает сигнализация", – рассказал Эдгар. У строителей украдена большая часть инструментов.

В социальной сети фейсбук на профиле айзпутчанина Кристапа Рудзайса можно прочитать, что "ноги выросли" у ударных дрелей с аккумуляторами и обоих зарядных устройств фирмы "Maкита", а также дисковой пилы. Двух угловых шлифовальных машин, радиоприемника и мотопилы фирмы "Stihl". Эдгар подсчитал, что общая стоимость инструмента может составить не менее 2000 евро. К.Рудзайс просит откликнуться всех видевших преступников.

Ночью был сильный ливень, и вода по оставленной ворами в кровле дыре все время текла именно в отремонтированную часть мастерской. Там находилось столярное оборудование. "У меня ущерб меньше, я свяжусь со страховой компанией", – пояснил Эдгар, дав понять, что больше переживает за украденные инструменты строителей.

Когда утром было констатировано преступление и на объекте работала полиция, вода по земле стремительно приближалась к и без того промокшему зданию. Из берегов вышла находящаяся рядом река Тебра. Спешно стали копать дренаж, чтобы вода не проникла в фундамент дома. При помощи добровольцев, предприятие "Айзпутес целиниекс" и самоуправленческих служб удалось предотвратить это.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 20 сентября.