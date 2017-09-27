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Борьбу за кубок начинают уверенно

Ключевые слова liepāja/optibet | hokejs | kausa izcīņa | хоккей

Хоккейный клуб "Лиепая" участие в розыгрыше Кубка Латвии этого сезона вчера начал в четвертьфинале уверенной победой над "Ригой" со счетом 5:0. 

Кубок Латвии. Четвертьфинал.

"Лиепая/Оптибет" – "Рига" (3:0, 0:0, ???? ).

Лиепая, 27 сентября, ????? болельщиков.

Судьи:      Е.Гришкевич, М.Лоцанс, Я.Бекерис, Н.Сильченок.

Голы: 5:27 Мамчиц (Батня, Скворцов) – 1:0, 17:29 Дилевка (Хомяков, Баярунс) – 2:0, Елисеев (Демитерс) – 3:0. 46:27 Фрейбергс (Гринбергс) – 4:0, 56:49 Дилевка (Баярунс) – 5:0.

Штрафные минуты: 12 (4+4+4) – 20 (2+4+14).

Вратари: Мажис – Норвайш (с 30:59 Зариньш).

Все трое отправленных из рижского "Динамо" нападающих – Скворцов, Елисеев и Батня вчера в составе третьего звена уже были внесены в заявку лиепайчан. Скворцов играл не под своим 13-м номером бывшей команды "Лиепаяс металургс", который в Лиепае занял Новиков, а под номером 33. Уже в первые минуты лиепайчане обозначили общую картину периода. Хозяева имели выраженный территориальный перевес, а из вратарей обеих команд больше работы было у рижанина Норвайшса.

Гости пытались активно оказывать прессинг на наших защитников в начальной стадии нападения, а рижанам не хватало компактности. Лиепайчане пользовались этим для быстрого преодоления средней зоны, и если у лиепайчан в нападении был свободный лед, то были и голевые моменты, а свободного льда было много.

Не так хорошо дела шли с забиванием шайбы в ворота. Наши из-за ворот передавали шайбу вперед, к нападениям активно подключались защитники, шла активная борьба перед воротами. Удавалось и индивидуально сыграть успешно, в первом периоде это принесло лиепайским "львам" перевес в три гола.

Во втором периоде рижане изменили ход борьбы, и один раз наши остановили шайбу на линии своих ворот, а еще несколько раз в последний момент предотвращали потенциально опасные броски. На натиск гостей хозяева отвечали своим напором, но хорошо разыгранные нападения успехами не завершались.

В третьем периоде на площадке снова доминировала одна команда, которой свое превосходство не удавалось подтверждать систематически, и борьба была не слишком удобоваримой, но более чем заслуженно победила убедительно лучшая команда.

В субботу, 30 сентября, в 13.30 "Лиепая/Оптибет" примет "Призму".

 Комментарий

Главный тренер ХК "Лиепая/Оптибет" Игорь Лебедев:
– Перед матчем мы акцентировали вопрос о сосредоточенности. В чемпионате "Рига" отняла очки у многих команд, в том числе у нас. Нам известна была модель игры противников. Мы активно провели начало первого периода, забили три шайбы, в том числе в большинстве. Похвалы заслуживают спецбригады меньшинства, которые в завершающей стадии нападения противников не позволяли им забивать голы. 

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