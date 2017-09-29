Уже двенадцать лет подряд в последнюю пятницу сентября отмечается Ночь ученых. И Лиепайский университет уже традиционно открывает свои двери, чтобы необычными экспериментами, познавательными представлениями привлечь внимание к науке детей и подростков.
Через необычную активность познают науку
29.09.2017
Ключевые слова zinātnieku nakts | liepajas universitāte | zinātne | inovācija | ночь ученых | наука
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