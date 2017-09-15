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Чествуют победителей  (5)

Ключевые слова sakoptākais nams | дома | дума | награды

Этой осенью в проводимом Лиепайским самоуправлением конкурсе "Самый ухоженный дом-2017" победителями признаны владельцы пяти особняков, трех многоквартирных зданий и двух предприятий.

Лучших выбирали из 37 претендентов, которых для оценки в основном предложили сами члены жюри, и очень мало было заявок от жителей или самих хозяев.

В группе частных домов самыми ухоженными признаны следующие: бульвар 14 Ноября, 95; ул.Дарбницу, 7; ул.Абелю, 5; ул.Элизабетес, 8; ул.Зиемелю, 28.

В группе многоквартирных зданий: ул.Клайпедас, 120; ул.Стразду, 4б; ул.К.Валдемара, 11.

В группе предприятий – "Цепелини" на ул.Ригас, 48 и "Пастниека мая" на ул.Ф.Бривземниека, 53.

Мотивационные призы в каждой категории присуждены также представителям частного дома на ул.Абавас, 3, многоквартирного здания на ул.Сигулдас, 21 и "ДНБ банка" на ул.Радио, 16.

В дождливую пятницу во второй половине дня победителей с наградами – кренделями, традиционной почетной табличкой в цветах городского флага, с городским флагом и луковицами тюльпанов в подарок навестили представители самоуправления – заместитель председателя городской думы Гунар Ансиньш, художница города Агита Ансуле и начальник бюро исполнительного директора Дайна Матуле.

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