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Чествуют силу личности

Ключевые слова Gada skolotājs | pedagogi | vaduguns | nominācijas | учителя | награды

Этой осенью учителей года чествовали в недавно обновленном зале структурного подразделения "Вадугунс" детско-юношеского центра. Номинантов, лауреатов и их поздравителей игрой на гитаре порадовал и все происходящее объединил Нормунд Карпич.

В этом году на приз "Учитель года" были выдвинуты 10 педагогов дошкольных образовательных заведений и 20 учителей общеобразовательных школ, из которых были выбраны лауреаты в 9 номинациях.

Методист детсада "Крикситис" Вия Блумберга получила признание за современную и качественную организацию образовательной работы. Кристине Узаре из детсада "Саулите" чествовали за умелое руководство классом, в свою очередь, Айва Линденберга из детсада "Мазулитис" отличилась самым успешным дебютом в педагогической работе.

Учительница вокальной студии Эвия Голуба из Лиепайского детско-молодежного центра приз получила в номинации "За вклад и достижения в работе с талантливыми воспитанниками". С рвением и талантливо со своими учениками работает учительница домоводства и технологий Лиепайской специальной основной школы-интерната Дина Гаргажина, которая отмечена за качественную работу с учениками со специальными нуждами. За вклад и достижения в работе с талантливыми воспитанниками отмечена учительница русского языка Валентина Василевская из 12-й средней школы. Учительница начальных классов 5-й средней школы им.Дружеского призыва Даце Озолиня отмечена в номинации за современную и качественную организацию и менеджмент в педагогической работе.

Учительница дошкольного образования детсада "Саулите" Кристине Узаре признала, что, получая приз, чувствовала себя хорошо: "Я испытываю большое удовлетворение, что меня выдвинули коллеги. Я работаю в подготовительной группе, мои дети – будущие школьники. И это большая ответственность, но уже сейчас я вижу, что они справляются".

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 4 октября

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