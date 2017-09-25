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Делали зарядку вместе с известными спортсменами

Ключевые слова olimpiskā diena | skolēni | sports | олимпийский день

В пятницу утром многие по-спортивному одетые мальчики и девочки собрались на стадионе "Даугава". Там состоялся "Олимпийский день-2017" и в число спортивных учеников Латвии включились также тысячи молодых лиепайчан с 5-го по 12-й класс.

В свою очередь, младшие ученики также не упустили возможность участвовать в олимпийском дне и занимались гимнастикой на территории своей школы. К собравшимся на стадионе ученикам и их учителям обратились председатель Лиепайской думы Улдис Сескс и заместитель председателя Атис Декснис. Они напомнили, что молодые лиепайчане стоят на траве стадиона, на которой в свое время стояли и ушли дальше в мир спорта многие обретшие славу спортсмены нашего города. Утреннюю зарядку вел один из них – Марис Верпаковский. Гимнастические упражнения вместе с учениками выполняли представители лиепайских спортивных команд – баскетболисты, хоккеисты, флорболисты, футболисты. После разминки мальчики и девочки могли получить от них автографы. Но перед тем все собравшиеся на поле сфотографировались у большой надписи, чтобы отправить привет гордости Лиепаи – Кристапу Порзиньгису. Затем на стадионе остались спортсмены по аэробике, а остальные направились к выходу и приняли участие в соревнованиях по ходьбе с палками и ориентированию. Ученицы признали, что им было весело и интересно и самим участвовать, и увидеть спортсменов тех команд, которых ранее видели на экране телевизора.

 

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