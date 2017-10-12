Дома – только очко

Ключевые слова florbols | kurši/ekovalis | флорбол

В двух домашних матчах Латвийской флорбольной высшей лиги команда "Курши/Эковалис" завоевала только одно очко за проигрыш в дополнительное время со счетом 8:9 (1:1, 4:4, 3:3, 0:1) эстонской команде "EMU CK". В следующем матче "курши" со счетом 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) уступили "Бауске".

Между обоими матчами следует поставить довольно большой знак равенства, если посмотреть на действия лиепайчан по защите своих ворот. Завершение нападения некачественным броском или потерей мяча для "куршей" часто заканчивались быстрыми контратаками соперников, к тому же традиционно такими контратаками, в которых противник имеет численный перевес. Следует быстрая сыгровка, которую завершает бросок в пустой угол ворот. Привычная картина – только один засевший в защите лиепайчанин, пока другой номинальный защитник успевает вернуться в защиту только в момент, когда противники выполняют решающую поередачу, либо уже бьют по воротам.

Характерными для противников были дальние передачи из своей зоны защиты в исполнении вратаря или полевого игрока, а это заставляет думать, что до конца свои обязанности не выполняют игроки линии нападения, которые в таких случаях прессингом должны задержать или хотя бы затруднить выполнение первой передачи.

Главный тренер команды "Курши/Эковалис" Мартиньш Крумс считает, что с прессингом его команда работает довольно хорошо: "Когда мяч у противника, мы находим нужные моменты для применения прессинга, чтобы завладеть мячом. Проблему составляет в основном то, что мы долго контролируем мяч (в нападении), и на фоне усталости или из-за необдуманных бросков не умеем переключаться. Нас подводит то, что не умеем реализовывать свои голевые моменты. Игрок после броска должен думать не только о возвращении мяча, но и о том, как на один шаг или полшага вернуться обратно в защиту. Не включаются мысли о защите. Вместе с этим начинаются довольно большие ошибки в средней зоне, где нас терзают".

В матче против "EMU CK" Вейш открыл счет, по количеству бросков лиепайчане в первых двух периодах опережали противников со счетом 25:11, а эстонцы имели перевес в 4:1, но "курши" ликвидировали его только на 33-й минуте после бросков Силиньша, Пупилса и Аниньша. Еще раз счет сравнял лиепайчанин Юрьев, в свою очередь, Пупилс и Вейш в третьем периоде даже обеспечили перевес в два гола. Затем последовали три пропущенных мяча, на последней минуте основного времени Костусев спас очко, а на последних секундах дополнительного времени лиепайчане пропустили очередной гол в контрнападении.

"Бауска" к 31-й минуте имела перевес в 4:0, но в этом матче лиепайчане ответили только голом Юрьева, в свою очередь, гости на 56-й минуте забили свой пятый гол.

В воскресенье, 15 октября, "Курши/Эковалис" в Лиепае встретится с "Кекавой".