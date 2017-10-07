Ключевые слова starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena | atbildība | patversme | животные | приют для животных

В субботу в разгар дня в Доме торговли "Курземе" собрались любители животных и их четвероногие друзья. Там проходило посвященное Международному дню защиты животных мероприятие, чтобы информировать общество о темах защиты животных, ответственной адопции, необходимости вакцинации, стерилизации и других вопросах.

Присутствующим рассказывали, сколь неправильно выбирать животных по внешнему виду, как это происходит чаще всего. Также приобретая породистое домашнее животное, люди порой не задумываются об особенностях и необходимостях конкретной породы.

Люди, проявляя заботу о животных, которые находятся в приютах, приносили пожертвования – и необходимые животным вещи, и деньги. Студентка Элина бросила в ящичек для пожертвований деньги, поскольку не хватило времени купить что-то другое, но она очень хочет помочь. "И у меня, и у моих друзей есть кошки из приютов. Другие ведь не верят, что так бывает, но я считаю, что животное, взятое из приюта, больше привязано к хозяину, оно благодарно за то, что ему предоставлена новая жизнь", – уверена девушка.

Люди толпились у фотоальбома и стенда с информацией, где можно было ознакомиться с разными брошенными животными и их жизненными историями. Столь многие ищут для себя любящих хозяев. Представители общества поддержки животных собравшимся поведали о находящихся в приюте животных, в надежде каждому из них найти дом.

Лиепайчанка Аустра, мимоходом зашла, чтобы посмотреть на красивых собак канистерапии и рассказала, что сама долгое время была хозяйкой собаки из приюта.

"Полгода назад моего любимца Ринго не стало, поэтому я начинаю подумывать о приобретении другой собаки, – сказала Аустра и отметила, что испытывает большую злость к людям, которые беззаботно относятся к животным. – Собаки, кошки – тоже живые существа. Они ведь становятся частью семьи. Зачем обзаводиться домашним животным, если потом его бросать? Улицы полны кошек, часто я вижу и бродячих собак. Это большое обретение, что есть такие люди, приюты, которые заботятся об этих животных, хозяева которых лишь поиграли жизнью любимцев".

В мероприятии принимали участие представители приюта для животных Лиепайского самоуправления "Лаувас сирдс", общества защиты животных "Либерта" и Лиепайского кинологического общества "Дзивниеку айзсардзибас група".