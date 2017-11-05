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Дополнено – "Лиелайс дзинтарс" отметил свое двухлетие  (1)

Ключевые слова lielais dzintars | jubileja | koncerts | лиелайс дзинтарс | концертный зал

Концертом выдающегося октета "Scharoun Ensemble" Берлинской филармонии отпраздновано двухлетие концертного зала "Лиелайс дзинтарс". "С одной стороны, эти два года были периодом знакомства, первыми встречами с вами на концертах, выставках, фестивалях искусства и познавательных событиях, с другой – вместе с вами мы почувствовали настоящий путь концертного зала. Это отличие, оригинальность, разнообразие жанров и восприятие мира", – в праздничной речи отметила художественный руководитель концертного зала Байба Барткевич.

На праздничном концерте по случаю второй годовщины "Лиелайс дзинтарс" выдающиеся музыканты "Scharoun Ensemble" предложили программу, в которой сплелись классические ценности и современная музыка. Наряду с композициями Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена, прозвучал также Октет современного немецкого композитора, кларнетиста Йорга Видмана, а также посвященное концертному залу и октету Берлинской филармонии новое произведение композитора Платона Буравицкого "Injector. Впрыск. Sprausla". Концерт, который записала "Классика" Латвийского радио, был принят бурными аплодисментами, которые звучали также во время пауз между частями произведений, когда обычно не аплодируют.

После концерта состоялся банкет, на котором концертный зал и его работники получили поздравления. В торжественной речи председатель правления "Лиелайс дзинтарс" Тимур Томсонс поблагодарил работников: "Спасибо за то, что каждый день вы здесь. Без вас этот зал не смог бы существовать". Он также выразил радость по поводу столь утонченного концерта и напомнил, что мы все еще должны научиться не аплодировать между частями концерта.

"Сегодня действительно было очень радостно играть, акустика казалась очень классной", – после концерта признал контрабасист Берлинской филармонии Гунар Упатниекс, который не является участником октета "Scharoun Ensemble" и на концерте в Лиепае подменил своего коллегу, основателя октета Петера Ригелбауэра. По поводу аплодисментов между частями произведений он не особо переживал. "Так бывает и в Париже, и в Берлине, и в других местах. Конечно, не после каждой части, но бывает", – сказал он и с радостью отметил, что люди в Лиепае пришли на концерт, а не остались дома. 

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