Дополнено – ''Лиепая/Оптибет'' разгромила ''Земгале/LLU''

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Валтер Фрейс забросил три шайбы, а хоккейный клуб "Лиепая/Оптибет" в матче Латвийской высшей лиги на своей площадке со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1) разгромил "Земгале/ЛЛУ". Тремя очками результативности в этом матче отличились Эдгар Хомяков, Лаурис Баярунс и Марис Миезис.

Матч в Лиепае начался с минуты тишины, так как 13 октября в мир иной ушел бывший судья, тренер женской сборной и долголетний руководитель судейского сектора Латвийской федерации хоккея Андрей Закис, который в Лиепае часто выполнял обязанности инспектора игры.

Обе команды провели первый взаимный матч в этом сезоне, так как 23 сентября игра в Елгаве не состоялась по техническим причинам. Первая 20-минутка прошла с небольшим перевесом хозяев, но обе команды создали не много опасных голевых моментов. У лиепайчан опять хромала дисциплина, и хозяева площадки заработали 16 штрафных минут, а Рейнис Демитерс за удар в область шеи и головы получил 2+10 минут. Единственный гол в первом периоде в пользу хозяев был забит в численном меньшинстве. Марис Миезис самоотверженно сыграл возле своей синей линии и в быстрой контратаке открыл счет.

Во втором периоде лиепайчане полностью доминировали. Встречная игра елгавским хоккеистам не удавалась, и наши в зоне защиты "лосей" непрерывно создавали опасные голевые моменты. "Львы" не заработали ни одного удаления, а сами смогли реализовать большинство уже на 38-й секунде второго периода.

В заключительном периоде лиепайские хоккеисты не снизили обороты и продолжали активно играть, а "земгальцы" на фоне физического превосходства наших выглядели на уровне школьников. Второй матч подряд после вылеченной травмы провел Вадим Мищук. Но и в этот раз ему не удалось сыграть в воротах всухую. Когда до конца матча оставалось 5 минут, стража нашей крепости перед воротами обыграл самый результативный в этом сезоне в рядах елгавчан хоккеист Иван Рыбчик.

21 октября "Лиепая/Оптибет" на своей площадке встретится с "Земгале/ЛЛУ" и проведет перенесенный с 23 сентября матч.