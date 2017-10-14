Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 16. октября

+13°C
Ветер: R 6.8 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Daiga, Dinija

Дополнено – ''Лиепая/Оптибет'' разгромила ''Земгале/LLU''

Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей | спорт | Лиепая/Оптибет

Валтер Фрейс забросил три шайбы, а хоккейный клуб "Лиепая/Оптибет" в матче Латвийской высшей лиги на своей площадке со счетом 8:1 (1:0, 3:0, 4:1) разгромил "Земгале/ЛЛУ". Тремя очками результативности в этом матче отличились Эдгар Хомяков, Лаурис Баярунс и Марис Миезис.

Матч в Лиепае начался с минуты тишины, так как 13 октября в мир иной ушел бывший судья, тренер женской сборной и долголетний руководитель судейского сектора Латвийской федерации хоккея Андрей Закис, который в Лиепае часто выполнял обязанности инспектора игры.

Обе команды провели первый взаимный матч в этом сезоне, так как 23 сентября игра в Елгаве не состоялась по техническим причинам. Первая 20-минутка прошла с небольшим перевесом хозяев, но обе команды создали не много опасных голевых моментов. У лиепайчан опять хромала дисциплина, и хозяева площадки заработали 16 штрафных минут, а Рейнис Демитерс за удар в область шеи и головы получил 2+10 минут. Единственный гол в первом периоде в пользу хозяев был забит в численном меньшинстве. Марис Миезис самоотверженно сыграл возле своей синей линии и в быстрой контратаке открыл счет.

Во втором периоде лиепайчане полностью доминировали. Встречная игра елгавским хоккеистам не удавалась, и наши в зоне защиты "лосей" непрерывно создавали опасные голевые моменты. "Львы" не заработали ни одного удаления, а сами смогли реализовать большинство уже на 38-й секунде второго периода.

В заключительном периоде лиепайские хоккеисты не снизили обороты и продолжали активно играть, а "земгальцы" на фоне физического превосходства наших выглядели на уровне школьников. Второй матч подряд после вылеченной травмы провел Вадим Мищук. Но и в этот раз ему не удалось сыграть в воротах всухую. Когда до конца матча оставалось 5 минут, стража нашей крепости перед воротами обыграл самый результативный в этом сезоне в рядах елгавчан хоккеист Иван Рыбчик.

21 октября "Лиепая/Оптибет" на своей площадке встретится с "Земгале/ЛЛУ" и проведет перенесенный с 23 сентября матч.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!