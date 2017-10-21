Дополнено – "Лиепая/Оптибет" вырвалась в лидеры

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В перенесенном матче Латвийской хоккейной высшей лиги ХК "Лиепая" на своей площадке со счетом 7:5 (2:1, 4:0, 1:4) обыграл "Земгале/ЛЛУ". По две шайбы в этом матче забросили Лаурис Баярунс и Марис Дилевка.

Субботний матч, который проходил в Лиепае, должен был состояться 23 сентября в Елгаве, но по техническим причинам он был отложен. Латвийская федерация хоккея решила, что отложенный матч будет проведен 21 октября в Лиепае, а елгавские хоккеисты почувствовали себя в роли номинальных хозяев площадки.

Неделю назад обе команды уже встречались, и тогда в Лиепайском ледовом холле со счетом 8:1 уверенно победили лиепайские хоккеисты.

В первом периоде субботнего матча лиепайчане демонстрировали содержательную игру, но соперники старались не отставать, и Вадим Мищук был вынужден активно действовать в своих воротах. Наши уже на третьей минуте после броска Лауриса Баярунса открыли счет в этом матче, но "лоси" через три минуты гол сквитали. "Львы" еще раз повели в счете, когда у обеих команд на скамье штрафников находилось по одному игроку.

После финального свистка первого периода Илья Макаров и Олаф Аплокс продемонстрировали свое умение кулачного боя, более активным в этом элементе был лиепайчанин, который получил четыре штрафные минуты. Елгавчане своими возможностями в большинстве не воспользовались, а Роберт Мамчич наказал соперников за расточительство и забросил шайбу в меньшинстве. После пропуска шайбы игра команды "студентов" зачахла, а две шайбы, заброшенные лиепайчанами в течение 40 секунд в начале второго периода, до конца периода сломили сопротивление "лосей".

Добившись перевеса в пять шайб, "оптибетцы" немного успокоились, в свою очередь, елгавские хоккеисты заключительный период начали активно и захватили инициативу.

В третьем периоде не было сыграно еще и трех минут, как земгальская команда уже отыграла две шайбы. Лиепайчане очнулись от "спячки", и в какой-то момент озарения Марис Дилевка развеял надежды "лосей". Однако соперники продолжали натиск и активно играли в нашей зоне защиты. Это усердие увенчалось еще двумя голами. Правда, последняя шайба была заброшена за 18 секунд до финального свистка и успеху наших уже не угрожала.

Эта победа позволила хоккеистам "Лиепая/Оптибет" вернуться на 1-е место в турнирной таблице. Следующий матч наши проведут 25 октября на выезде с ближайшими преследователями – хоккеистами "МОГО".

Комментарий

Тренер ХК "Лиепая/Оптибет" АЛЕКСАНДР ЦИЦУРСКИЙ:

– Снова приходится говорить о дисциплине – защитники должны играть в защите, нападающие должны забрасывать, а вратарь должен ловить. Если это не так, игра не ладится. Главной причиной нашей неудачи был счет 6:1.