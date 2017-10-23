Дополнено – Ничья с Вентспилсом

Ключевые слова futbols | liepāja/mogo | футбол | лиепая/мого

В последнем курземском дерби Латвийской футбольной высшей лиги этого сезона команда "Лиепая/Мого" в воскресенье на своем поле сыграла вничью 1:1 (0:1) с "Вентспилсом". В пользу наших единственный гол на 82-й минуте забил Кристап Гребис.

В составе лиепайчан на поле против своего бывшего клуба не смог выйти Карлсонс, а Торрес пропустил матч из-за травмы. Качественную игру в финале кубка сохранили пары центральных защитников, поэтому в стороне остался Гуйе.

У вентспилсчан в завершение сезона дела идут не блестяще, поэтому они игру начали активнее, и уже на второй минуте после штрафного удара мяч попал в перекладину наших ворот. В продолжение гости активным прессингом продолжали нарушать правила и получать предупреждения, в то время как лиепайчане безуспешно пытались взломать лучшую защиту чемпионата. Обострения в штрафной площадке "Вентспилса" были, но лучшие моменты наши создавали не из игры, а после стандартных ситуаций, которых в активной, но вначале весьма закрытой игре было не очень много.

Физический футбол и частые поединки заставили вентспилсчан сделать две замены, которые в конце матча не позволили соперникам выпустить на поле атакующих игроков. Этот вопрос, правда, актуальным был недолго, поскольку в компенсационное время первого тайма гости реализовали 11-метровый штрафной удар.

И начало второго тайма прошло под знаком вентспилсчан, и свою нынешнюю команду "Лиепая/Мого" неоднократно спасал родившийся в Вентспилсе Ралькевич, который не скрывал, что матчи с командой родного города для него особенно значимые.

Лиепайчане старались вести игру от защиты, с самоотдачей и энергией все было в порядке, но в отношении футбола нашим не хватало свежести, чтобы обыграть активно прессингующих вентспилсчан, которые очень успешно боролись за так называемые вторые мячи. Однако лиепайчане преумножили интригу на последних 10 минутах матча, когда навес в центр Томича и удар Гребиса головой скопировали решающий гол четвертьфинала розыгрыша Кубка Латвии – 1:1 на 82-й минуте.

Этот гол вдохновил хозяев на авантюру. Клява стал нападающим на острие, но изъяны в защите наших давали возможность гостям вырвать победу, к ней близки были также наши, особенно после рейда Афанасьева во время контратаки. Но голы больше не были забиты, и такой исход больше удовлетворял лиепайчан, которые в высшей лиге в этом сезоне так и не проиграли команде "Вентспилс", сохранив положительный баланс матчей с этой командой.

В субботу, 28 октября, лиепайчане на выезде встретятся со "Спартаком".