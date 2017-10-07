Дополнено – Первая неудача в сезоне

Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей | спорт

В матче Латвийской хоккейной высшей лиги команда "Лиепая/Оптибет" на своей площадке со счетом 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) уступила ХК "Мого". У лиепайчан из-за пропущенных в третьем периоде двух шайб это было первым поражением в новом сезоне.

Лиепайчане активно начали матч. Счет открыл Эдгар Хомяков в момент, когда "львы" только что уберегли ворота, играя в численном меньшинстве. Лаурис Баярунс сильным ударом направил шайбу в ворота, но Эдгар клюшкой преградил путь шайбе. Если первые три раза игры в меньшинстве "оптибетцы" провели согласованного и уверенно, то в четвертый раз, когда команда играла в формате 3-4, хозяев площадки постигла неудача. Возле дальней штанги ворот без опеки остался Элвис Желубовский, которому осталось только загнать шайбу в пустой угол ворот.

В начале второго периода уже хоккеисты "Мого" переняли инициативу и порой хозяев площадки оттесняли в их зону защиты. Силы команды гостей стали иссякать, и в середине второго периода хозяева вполне контролировали ситуацию на льду, создав несколько опасных голевых моментов возле ворот прекрасно играющего вратаря противников Хенрия Анчса. Но на 35-й минуте и он не смог спасти положение, лиепайчане затеяли настоящую карусель в зоне защиты гостей. И Даниэль Богдзюл направил шайбу практически в пустые ворота.

В третьем периоде матча в целом наблюдалась равноценная борьба, но благодаря удаче и мастерству рижане уже на 33-й секунде периода воспользовались недоразумением лиепайских хоккеистов в зоне защиты команды "Мого", и гости в быстром контрнападении сравняли счет. В момент, когда болельщики уже настроились смотреть продление матча, хоккеисты "Мого" нашли лазейку в защите лиепайчан, и Андрей Лавренов сильным ударом с довольно дальнего расстояния огорчил хозяев.

Следующий матч хоккейной лиги "Оптибет" наши проведут 11 октября на своей площадке против хоккеистов "Курбадс".