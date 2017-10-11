Ключевые слова pazudis cilvēks | policija meklē | Anatolijs Danilovs | пропал | полиция просит помочь

Вчера продолжались поиски Анатолия Данилова, 1937 г.рожд., вышедшего 8 октября из своего дома в Лиепае на ул.К.Укстиня. К сожалению, пропавшего найти не удалось.

В 11 часов у ветряного генератора возле Северных фортов, несмотря на грязь и дождь, вчера собралось около ста человек. Плечом к плечу живой цепью встали военнослужащие, ополченцы, полицейские и добровольцы. Родственники пропавшего тоже. К тому же на помощь лиепайским полицейским приехали работники полиции из Талси, Салдуса и Вентспилса. Вставшие цепью на расстоянии неполных двух метров друг от друга люди шаг за шагом продвигались по лесному массиву между морем и дорогой в сторону Северного мола.

Как признал заместитель начальника отделения полиции порядка Андрис Ронкаускас, в район, где вечером 9 октября на лесной лужайке в сторону моря от перекрестка бульвара 14 Ноября и ул.Виестура были найдены вещи мужчины – ведро с грибами и ножиком в нем, отвезли супругу пропавшего. "Она подтвердила, что именно с этим ведром и ножом муж 8 октября утром вышел из дома. Супруга нам могла бы показать их излюбленные грибные места, их места для передышки. Это могло бы помочь в поисковых работах", – рассказал А.Ронкаускас. К сожалению, надежды не оправдались, ничего ценного женщина сообщить не смогла.

Сын пропавшего мужчины, Алексей, рассказал, что, несмотря на возраст отца – 80 лет, тот по-прежнему был заядлым грибником. Одновременно сын признал, что у отца прежде уже бывали проблемы с памятью. Сын предполагает, что в этот раз у него возникли такие же проблемы: "Ведро с грибами и ножиком было поставлено так, чтобы потом забрать его. Возможно, он отошел в сторону, потом забыл о ведре и пошел дальше". Сын не скрывал, что уже не питает надежд найти отца живым: "Непрерывно идет дождь, на улице становится все прохладнее… Но чудеса все-таки случаются!"

Полицейские тоже по-прежнему верят в чудо. Как признал А.Ронкаускас, то, что пропавшего дедушку не удалось найти, еще не значит, что поиски прекратятся. На видеозаписи видно, что на нем были зеленая куртка с желтым воротником, коричневая вязаная шапка с цветочным орнаментом, темно-синие брюки и черные полусапоги. Но А.Ронкаускас просит лиепайчан обращать внимание не на одежду мужчины (возможно, он нашел возможность поменять промокшую одежду), а на то, что у него имеются двигательные расстройства: "Он передвигается мелкими шажками, немного прихрамывает на правую ногу". Следует добавить, что мужчина разговаривает по-русски.

Поэтому А.Ронкаускас просит: если у кого-то имеются сведения о местонахождении мужчины или другая важная для его поисков информация, сообщить об этом в государственную полицию по тел. 110.