Дополнено – В Лиепае порывы ветра достигали 25-27 м/с; ветер ломал деревья

Ключевые слова vējš | brāzmas | vētra | postījumi | ветер | буря

В воскресенье вечером в Лиепае и окрестностях усилился ветер, порывы северного, севро-восточного ветра достигали 20-22 м/с, а самые сильные порывы ветра зарегистрированы около 5 утра - 25 м/с, а в порту - 27 м/с.

Порывы ветра в Лиепае ломали даже деревья, вывески и дорожные знаки.

Например, в Парке Райниса ветер повалил несколько деревьев. А на ул. Сиена поваленная ветром липа частично завалилась на кафе, которое находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

А на ул. Сатиксмес, у станции техосмотра ООО “Scantest” поломана вывеска, еще у некоторых автосалонов повалены рекламные стенды.

Как отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя скорость ветра на западном побережье Курземе утром 30 октября составила 15 метров в секунду. В других прибрежных районах сила ветра составляет 12-18 метров в секунду.

С утра облачно, в западных районах местами с прояснениями. Почти повсеместно дождь, в ряде краев переходящий в мокрый снег и град. Температура воздуха +1..+4 градуса, на Курземском взморье - до +5 градусов.