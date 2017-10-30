Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 30. октября

+6°C
Ветер: Z 15.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Nadīna, Ulla

Дополнено – В Лиепае порывы ветра достигали 25-27 м/с; ветер ломал деревья

Ключевые слова vējš | brāzmas | vētra | postījumi | ветер | буря

В воскресенье вечером в Лиепае и окрестностях усилился ветер, порывы северного, севро-восточного ветра достигали 20-22 м/с, а самые сильные порывы ветра зарегистрированы около 5 утра - 25 м/с, а в порту - 27 м/с.

Порывы ветра в Лиепае  ломали даже деревья, вывески и дорожные знаки. 

Например, в Парке Райниса ветер повалил несколько деревьев. А на ул. Сиена поваленная ветром липа частично завалилась на кафе, которое находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома. 

А на ул. Сатиксмес, у станции техосмотра ООО “Scantest” поломана вывеска, еще у некоторых автосалонов повалены рекламные стенды. 

Как отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя скорость ветра на западном побережье Курземе утром 30 октября составила 15 метров в секунду. В других прибрежных районах сила ветра составляет 12-18 метров в секунду.

С утра облачно, в западных районах местами с прояснениями. Почти повсеместно дождь, в ряде краев переходящий в мокрый снег и град. Температура воздуха +1..+4 градуса, на Курземском взморье - до +5 градусов.

 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!