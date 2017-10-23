Дополнено – В Лиепае завершился сезон сериала по бегу "Стирну букс 2017"

Ключевые слова stirnu buks | sacensības | skriešana | karosta | стирну букс | бег

В окрестностях Военного городка в прекрасной осенней атмосфере проходил последний этап бега по тропам "Стирну букс – 2017". Эти соревнования являлись также заключительными соревнованиями серии "Рывок". Природа-мать позаботилась о последнем теплом и солнечном дне для спортсменов, порадовав бегунов температурой плюс 8 градусов.

Прошедшие соревнования позволили лиепайчанам и гостям города познакомиться с окрестностями Военного городка и насладиться замечательными пейзажами. Старт и финиш состоялись в вейк-парке в Беберлини, а бегуны в зависимости от своих навыков, желания и физической подготовки могли выбрать дистанции "Соня", "Белка", "Заяц", "Косуля" или "Рысь". Самая короткая из дистанций для взрослых была длиной 5,2 километра, а самая длинная – дистанция "Рысь" протяженностью 30,5 километра. Организаторы соревнований побуждали спортсменов не только на рекорды и высокие достижения, но и призывали осмотреть наиболее значимые места Военного городка. В качестве объектов упоминались Северные форты, Свято-Никольский Морской собор, мост Оскара Калпака, тюрьма Военного городка и Северный мол, а также построенный в 1904 году манеж.

На самой сложной дистанции "Рысь" победителем стал кулдигчанин Кристап Берзиньш, он единственный преодолел дистанцию менее чем за 2 часа – 1 час 59 минут 27 секунд. Среди женщин дистанцию "Рысь" с результатом 2 часа 19 минут и 27 секунд пробежала участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Илона Мархеле из Алуксне.

На дистанции "Косуля", длиной 21 километр, первое место завоевал представитель Мадоны Андрис Юбелис. Его в результат – 1 час 24 минуты и 51 секунда. Среди женщин с результатом 1 час 43 минуты и 30 секунд непревзойденной осталась Инга Залите из Икшкиле. Второе место на этой дистанции заняла лиепайчанка Ирина Штула-Панкока, отставшая на 24 секунды.

На 13-километровой дистанции "Заяц" победил Кристап Вейш-Аболиньш из Гулбене, преодолевший дистанцию за 50 минут и 12 секунд. А среди женщин с результатом 58 минут и 35 секунд торжествовала рижская бегунья Дайга Грицкус.

Предусмотренную для начинающих дистанцию "Белка" быстрее всех пробежал рижанин Олег Гулуа, а среди женщин лучшей была айзпутчанка Изабелла Богданова.

Соревнования в Военном городке проходили и в рамках зачета Короля гор. Здесь победитель был определен за километр до финиша при подъеме на 120-метровую гору. Рижанин Мартиньш Земтурис и талсинчанка Байба Ажуселе завоевали титулы лучших бегунов в гору.

В командном зачете в соревнованиях в Военном городке лучшими были "Риексти", а среди школьных команд торжествовала Елгавская 4-я средняя школа.