Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 23. октября

+6°C
Ветер: A 7.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Daina, Dainida, Dainis

Дополнено – В Лиепае завершился сезон сериала по бегу "Стирну букс 2017"

Ключевые слова stirnu buks | sacensības | skriešana | karosta | стирну букс | бег

В окрестностях Военного городка в прекрасной осенней атмосфере проходил последний этап бега по тропам "Стирну букс – 2017". Эти соревнования являлись также заключительными соревнованиями серии "Рывок". Природа-мать позаботилась о последнем теплом и солнечном дне для спортсменов, порадовав бегунов температурой плюс 8 градусов.

Прошедшие соревнования позволили лиепайчанам и гостям города познакомиться с окрестностями Военного городка и насладиться замечательными пейзажами. Старт и финиш состоялись в вейк-парке в Беберлини, а бегуны в зависимости от своих навыков, желания и физической подготовки могли выбрать дистанции "Соня", "Белка", "Заяц", "Косуля" или "Рысь". Самая короткая из дистанций для взрослых была длиной 5,2 километра, а самая длинная – дистанция "Рысь" протяженностью 30,5 километра. Организаторы соревнований побуждали спортсменов не только на рекорды и высокие достижения, но и призывали осмотреть наиболее значимые места Военного городка. В качестве объектов упоминались Северные форты, Свято-Никольский Морской собор, мост Оскара Калпака, тюрьма Военного городка и Северный мол, а также построенный в 1904 году манеж.

На самой сложной дистанции "Рысь" победителем стал кулдигчанин Кристап Берзиньш, он единственный преодолел дистанцию менее чем за 2 часа – 1 час 59 минут 27 секунд. Среди женщин дистанцию "Рысь" с результатом 2 часа 19 минут и 27 секунд пробежала участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Илона Мархеле из Алуксне.

На дистанции "Косуля", длиной 21 километр, первое место завоевал представитель Мадоны Андрис Юбелис. Его в результат – 1 час 24 минуты и 51 секунда. Среди женщин с результатом 1 час 43 минуты и 30 секунд непревзойденной осталась Инга Залите из Икшкиле. Второе место на этой дистанции заняла лиепайчанка Ирина Штула-Панкока, отставшая на 24 секунды.

На 13-километровой дистанции "Заяц" победил Кристап Вейш-Аболиньш из Гулбене, преодолевший дистанцию за 50 минут и 12 секунд. А среди женщин с результатом 58 минут и 35 секунд торжествовала рижская бегунья Дайга Грицкус.

Предусмотренную для начинающих дистанцию "Белка" быстрее всех пробежал рижанин Олег Гулуа, а среди женщин лучшей была айзпутчанка Изабелла Богданова.

Соревнования в Военном городке проходили и в рамках зачета Короля гор. Здесь победитель был определен за километр до финиша при подъеме на 120-метровую гору. Рижанин Мартиньш Земтурис и талсинчанка Байба Ажуселе завоевали титулы лучших бегунов в гору.

В командном зачете в соревнованиях в Военном городке лучшими были "Риексти", а среди школьных команд торжествовала Елгавская 4-я средняя школа. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!