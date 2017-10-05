Дополнено – В трагической аварии в Бартской волости погибли три человека

Ключевые слова policijas informācija | satiksmes negadījumi | cietušie | bojā gājušais | дтп | авария

Вчера около 12 часов в Бартской волости Гробинского края на 22-м километре автодороги Гробиня – Барта произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие – в столкновении двух автомашин погибли три человека.

ДТП произошло из-за столкновения автомашины "Фольксваген Гольф", которой управлял мужчина, 1943 г.рожд., и КИА, за рулем которой сидел мужчина, 1969 г.рожд. В ДТП погибли водители обеих автомашин и пассажирка "Фольксваген Гольф" – женщина, 1950 г.рожд. Автомашиной КИА управлял работник государственной полиции, который находился в отпуске с конца сентября этого года и ехал на своей личной автомашине, – газете рассказала помощник начальника Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

На месте трагической автоаварии полностью было заблокировано дорожное движение на несколько часов. На месте происшествия работали государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба и Служба неотложной медицинской помощи. Транспортное движение возобновилось около 17 часов, но на месте происшествия продолжали работать следователи. "Курземес вардс" заметила, что на место трагедии из Риги поспешил начальник управления безопасности дорожного движения государственной полиции Нормунд Крапсис.

"В государственной полиции в связи с произошедшим начат уголовный процесс, но обстоятельства ДТП еще неясны, поэтому для следствия очень важна информация очевидцев. Жителей, которые были очевидцами этого трагического случая, просят позвонить по телефону 110", – информировала государственная полиция.