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Дополнено – Всухую разгромили "Призму"

Ключевые слова hokejs | liepāja/optibet | хоккей | Лиепая/Оптибет

В матче хоккейной лиги "Оптибет" ХК "Лиепая" на своей площадке со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) обыграл аутсайдера турнира ХК "Призма", прервав серию двух поражений. Эдгар Хомяков результативно ассистировал при забрасывании двух шайб лиепайчан. 

"Лиепая/Оптибет" – "Призма" 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Лиепая. 4 ноября, 247 зрителей.

Судьи: Е.Гришкевич, А.Кудряшов, В.Левалдс, Н.Сильчонок.

Голы: 2:39 Богдзюл (Дилевка, Неклюдов) – 1:0 (в больш.), 16:57 Мамчиц – 2:0, 59:52 Демитерс (Фрейманис, Хомяков) – 3:0.

Броски: 35 (11+12+12) – 22 (13+4+5).

Штрафные минуты: 8 (2+4+2) – 38 (4+6+28).

Вратари: Мажис – Закревский.

Лучшие игроки: Мажис – Шлыков. 

После двух поражений в матчах с командами "Курбадс" и "Земгале/ЛЛУ" лиепайчане жаждали положительного результата. В этом сезоне обе команды уже встречались, и со счетом 6:0 в матче 30 сентября сильнее были лиепайские хоккеисты. Лиепайчане свой второй матч с этой командой начали активно, больше контролировали шайбу в зоне защиты соперников. Атаки "Призмы" подавлялись уже в средней зоне, и Наурису Мажису редко приходилось серьезно принимать участие в игре. Первый гол в матче, реализовав численное превосходство, забил хорошо игравший в последних матчах Даниэль Богдзюл. В свою очередь, в завершение периода сильным броском Роберт Мамчиц добился 2:0.

Во втором периоде шайбы не были заброшены, хотя у хозяев хорошие возможности все-таки были. Особенно опасные моменты создавались, когда на площадке было первое звено наших. Однако Марис Дилевка дважды с хороших позиций не смог обыграть Артура Закревского. В продолжение хоккеисты "Призмы" улучшили свою игру в защите, и хозяева площадки до конца второго периода реже могли угрожать воротам гостей.

В завершающем периоде характер игры не изменился. Наши продолжали активно играть на стороне площадки соперников. Однако вратарь гостей и иногда также удача противостояли стремлениям лиепайских хоккеистов добиться более уверенной победы. Атаки команды гостей становились все реже, а в самом конце матча, при игре в большинстве, брошенную Мартиньшем Фрейманисом шайбу перед воротами подправил Рейнис Демитерс, и "львы" второй раз в сезоне обыграли хоккеистов "Призмы" всухую.

В продолжение в хоккейной лиге "Оптибет" будет перерыв, связанный с участием игроков в национальных турнирах, а также в турнирах и проверочных матчах клубов и молодежных сборных разного возраста. Следующую игру команда "Лиепая/Оптибет" проведет 15 ноября на своей площадке с "Ригой". 

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