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Фасоль, что ты хочешь услышать?

Ключевые слова izstāde | lielais dzintars | runā ar mani | augi | выставка | Говори со мной

Художники, исследователи, педагоги Раса и Райтис Шмится в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" показывают изучение-выставку "Говори со мной", в котором посредством технологий они изучают коммуникацию растений и людей. Любого посетителя выставки просят написать и отправить послание фасоли, чтобы она лучше росла.

Раса Шмите и Райтис Шмитс – художники-новаторы, которые уже лет 20 работают с наукой и новыми технологиями, и развивают основанные на процессе художественные инсталляции и другие проекты дигитального искусства. Они создали первый Рижский центр электронного искусства "E-Lab", который теперь известен как центр культуры новых медиа RIXC, они оба работают преподавателями программы искусства новых медиа в Лиепайском университете, И.Раса является директором учебных программ магистратуры и докторантуры в этой области. Хотя Райтис и Раса Шмитсы уже лет 10 связаны в Лиепаей, "Говори со мной" – их первая выставка в этом городе.

"Говори со мной" – многолетний проект, начатый несколько лет назад. "Начало было таким, что у нас был видеопроект, в рамках которого мы брали интервью у творческих лиц, которые дома что-то выращивают для питания, – о начале проекта рассказал Райтис Шмитс. – Помимо всего люди стали рассказывать, что они хотя бы в мысленной форме общаются со своими растениями. И нам показалось интересным то, что люди таким образом раскрываются и говорят о таких вещах. Мы подумали, что новые технологии используем в основном для общения друг с другом, и как было бы, если бы мы могли перетрансформировать и использовать для общения с растениями?" Отправной точкой выставки – инсталляции – исследования "Говори со мной" послужило символическое в латышской культуре растение – фасоль, которая выбрана не только потому, что содержит в себе всем опознаваемый код культуры, но и из практических соображений – фасоль довольно быстро растет. И опирающейся в этом процессе художественной работе исследователи задают вопрос: лучше ли растут растения, если люди с ними разговаривают?

В помещении "Civita Nova" на первом этаже концертного зала под наблюдением видеокамер и при наличии громкоговорителей в двух горшках растет фасоль. Рядом находится компьютерный экран, на котором можно написать какое-нибудь послание фасоли, чтобы она лучше росла. Это сразу же "зачитывается" женским или мужским голосом, в зависимости от выбора написавшего. "Разумеется, главной точкой является вот этот выставочный зал, и люди могут приходить сюда, посылать с компьютера известия и сразу сами услышать это", – приглашает Райтис Шмитс и рассказывает, что следить за жизнью фасоли каждый может из дома в Интернете на странице talktome.ricx.lv и отправлять фасоли послания дистанционно. Фасоль на видео снимают камеры, которые раз в минуту отправляют кадры в Интернет на упомянутую страницу и таким образом в замедленном действии показывают рост фасоли. После выставки замедленные кадры будут обобщены в видеопетле, чтобы можно было увидеть, как росла фасоль во время выставки.

Но разговор с фасолью – только одна из частей выставки. В основе второй части лежит исследование, основанное на анализе полученных на нескольких подобных выставках слов и данных. В 2011 году выставка Расы и Райтиса Шмитсов проводилась в музее в Таллине, и она пользовалась большой отзывчивостью людей, многие посылали известия растениям. С тех пор подобные выставки-исследования "Говори со мной" прошли в нескольких местах в Латвии, в Швейцарии, Бельгии, Франции, Ирландии и других местах. На одном только латышском языке поучено 12 тысяч посланий. В 2015 году исследователи обобщили полученные известия и провели анализ данных о том, какие чаще всего использовались слова в посланиях растениям, отправленных людьми фасоли. И на выставке в Лиепае можно ознакомиться с этими данными в книге, на картах слов, облачных хранилищах слов. "Видим, что слова осмысленные, содержательные, меньше бывает каких-то нелепостей. Плохого почти вообще нет", – подытожил Райтис Шмитс, а Раса Шмите рассказала, что немного непривычно то, что люди посылают в основном хорошие слова, ведь послания фасоли можно отправлять без регистрации, то есть анонимно. Как известно, в среде Интернете анонимные послания довольно часто бывают негативными и порочащими.

И все-таки хочется услышать ответ: можно ли в проекте получить ответ, в какой мере добрые слова помогают фасоли расти? "Никогда нельзя смотреть искусство так инструментально. Искусство это процесс, вопросы, которые появляются у людей в голове, может быть, противоречие – это цель. Отнюдь не ради фасоли мы выполняем эту работу, а ради людей, конечно же, – подчеркивает Райтис Шмитс. – Каким бы банальным это не казалось, но в нашу такую очень резко противоречивую эпоху особенно важно напомнить о таких более гуманных отношениях. Нам по отношению друг к другу труднее добиться этого, потому что наше эго всегда выходит на передний план, а растение не конкурирует с нами своим эго, вместе с этим, может быть, легче раскрыть более гуманный аспект в самом себе. Это, может быть, мой какой-то банальный идеализм, но мне кажется, что эта работа помогает".

Послания людей фасоль в Лиепае будет слушать до 30 сентября. 

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