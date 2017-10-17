Флорболисты "Курши/Ekovalis" одержали первую победу в сезоне

Ключевые слова florbols | kurši/ekovalis | флорбол | курши

15 октября игроки команды "Kurši"/"Ekovalis" на своей площадке провели очередной матч чемпиионата Латвии по флорболу, в котором принимали команду "Кекава", и одержали победу со счетом 8:7 (5:2, 1:0, 2:5).

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