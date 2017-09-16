ФОТО: Полсотни лиепайчан обьединились в велопробеге
16.09.2017
Ключевые слова mobilitātes nedēļa | diena bez auto | velobrauciens | велопробег
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