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Голы Верпаковского помогают "Каросте"  (1)

Ключевые слова verpakovskis | fk karosta | фк кароста | футбол

Забитые Марисом Верпаковским два гола помогли "Каросте" на своем поле с 5:3 (4:1) обыграть футбольную команду "Талси/ФК Лайдзе" и пройти в четвертьфинал розыгрыша Кубка Латвии

Состав ФК "Кароста": Мазур, Скрипко, Регузов, Либек, Добелис, Сермолиньш (Лакутис), Отанькис, Верпаковский (Грасис), Ермоленко, Кучма, Грундулис (Бите).

Обе команды уже с первых минут стали проявлять желание войти в число 8 лучших команд розыгрыша Кубка Латвии. На 6-й минуте лиепайчан вывел вперед Кучма, а гостям понадобилось всего лишь 3 минуты, чтобы сравнять счет.

В оставшееся время первого тайма "Кароста" обеспечила в тот момент кажущееся надежное превосходство. Ермоленко на 13-й минуте возобновил минимальный перевес хозяев, а на 24-й и 40-й минутах разрыв в счете до 4:1 увеличил бывший снайпер сборной Латвии Марис Верпаковский. Уверенный перевес в первом тайме "Каросте" все-таки еще не гарантировал легкого успеха. Гости ответили голами на 54-й и 56-й минутах, приблизившись в счете до 3:4, к тому же было несколько "жарких" нападений, и в одном из них "Каросту" спасла конструкция ворот. Интригу мог ликвидирован капитан лиепайчан Скрипко, который на 67-й минуте с 11-метровой отметки был по воротам, а мяч перелетел над перекладиной ворот, но на 84-й минуте точку в матче красивым дальним ударом поставил Кучма. Вместе с этой победой "Кароста" прошла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Латвии. Пары в этой стадии турнира будут определены жеребьевкой. Соучастие в кубке продолжает также команда "Гробиняс СЦ", которая в пятницу на выезде встретится с лидером высшей лиги – "Спартаком", а ФК "Лиепая/Мого" свой матч 1/8 финала 9 июля проведет на выезде против участницы первой лиги – "Даугавпилс", которая в решающем матче второго этапа с 2:0 обыграла "Резекнес ФА/ДЮСШ".

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