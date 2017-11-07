Гран-при – Александру Кашпурину

Ключевые слова pianistu konkurss | lielais dzintars | liepājas simfoniskais orķestris | grand prix | Aleksandrs Kašpurins | конкурс | лиелайс дзинтарс | музыка

Победителем VII Международного конкурса пианистов им.Я.Витолса и обладателем Гран-при стал 21-летний Александр Кашпурин из России. Финал конкурса впервые состоялся в Лиепае в концертном зале "Лиелайс дзинтарс".

В течение трех дней на прошлой неделе в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" проходили финальный тур и заключительный концерт международного конкурса пианистов им.Я.Витолса. В финальном туре шесть молодых пианистов выступали вместе с Лиепайским симфоническим оркестром и дирижером Гинтарасом Ринкявичюсом. В пятницу, 3 ноября, состоялись заключительный концерт конкурса и награждение.

Профессиональное международное жюри в составе шести человек призером конкурса Гран-при и обладателем премии в размере 3000 евро признало пианиста А.Кашпурина из России, он был назван также лучшим интерпретатором музыки Язепа Витолса на этом конкурсе. Также ЛСО, с участием которого проходил конкурс, организует для победителя концерт в Лиепае в этом концертном сезоне. 1-е место и 2000 евро получила пианистка Марина Кан из Норвегии. Она была признана также лучшей исполнительницей обязательного произведения конкурса – "Улетучивающаяся акварель" Яниса Зандбергса. 2-е место и 1500 евро получил Антон Яшин из России, третью премию в размере 1000 евро получил Илья Домнин из Латвии, а дипломантами и обладателями поощрительной премии в размере 500 евро стали Дарья Коваль из Белоруссии и Рихард Плешанов из Латвии.

Победитель конкурса пианистов им.Я.Витолса 21-летний А.Кашпурин был лауреатом многих конкурсов. После выступления он признал корреспонденту "Курземес вардс", что все-таки в конкурсе столь большого масштаба, с таким международным жюри, причем на уровне взрослых, ранее не участвовал – все было ново, иная атмосфера. Именно по этой причине самым нервозным был первый тур. Затем пианист был морально более подготовлен. Музыкант удовлетворен сотрудничеством с оркестром и неожиданной синергией, которая образовалась с дирижером Г.Ринкявичюсом. "По-моему, мы музыку ощущаем очень схоже. Я вижу, как он работает. Очень мало дирижеров так работают. Он с каждой группой, с каждым инструментом может работать над мелкими, но важными деталями, над характером мотивов, – признал А.Кашпурин. – Он человек, который умеет тщательно слушать". Пианист не скрывал, что ждет следующей встречи с дирижером и лиепайским оркестром. Это будет возможностью с помощью музыки поведать, что для него означает музыка: "Для меня музыка – это воплощение любви. В моем восприятии музыка существует в первичном виде, а именно, ее не придумывают, она есть. И музыку ни один исполнитель не может воспроизвести идеально, поскольку она выше любого исполнения, она выше человека. Мы к ней стремимся. Музыка – это связи между людьми и миром".

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 7 ноября.