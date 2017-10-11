Холодной воды не боятся

Ключевые слова ziemas peldēšana | зимнее плавание

"Пошли купаться!" – весело взывают дети и первыми бегут по пляжному песку к воде. Взрослые медленнее и степеннее снимают куртки, джемперы и сапоги. Температура воздуха плюс 8-9 градусов. Вода существенно теплее – плюс 12 градусов. Так в воскресенье в Беберлини на водоеме началось открытие зимнего купального сезона общества велоактивистов и зимних пловцов "ВелоРонис".

Собравшиеся 72 "моржа" – очень хороший показатель. Ведь неделю назад на мероприятии открытия сезона латвийского масштаба в Озолниеки собралось 84 любителя плаванья в холодной воде, – пояснила представитель "ВелоРонис" Инга Кривцова. Уже во время сбора участников было видно, что это – встреча позитивно думающих людей. Зимние пловцы рады встрече друг с другом, все в хорошем настроении. Улыбаются. "Нет, мы не "моржи", пришли впервые", – говорит стоящая в стороне семья Дагнис Деркевиц, Арта Глумане и Даниэль. Они в "Фейсбуке" прочитали о таком мероприятии. "Мы, взрослые, в этот раз купаться не будем. Ребенок хочет попробовать. Может быть, в следующее воскресенье мы тоже рискнем, ведь это полезно для здоровья", – признала Арта. И.Кривцова рада, что в этом году сезон начинается особенно – с большим количеством участников. В конкурсе проектов Лиепайского городского самоуправления выделено софинансирование на приобретение передвижной бани, которая здесь будет уже в следующее воскресенье к совместной тренировке. Теперь есть свой домик для переодевания. "В этом конце водоема мы занимаемся уже второй год. Выбрали это место именно из-за инфраструктуры, ведь вейк-парк развивается и мы стали мешать друг другу. В самоуправленческую концепцию развития Беберлини мы внесли предложение, чтобы это место утвердили для зимнего плаванья. Хотим установить мостки, чтобы можно было тренироваться, и к соревнованиям не нужно было устанавливать понтоны. В прошлом сезоне по воскресеньям плавать приходило от 30 до 50 человек. В обществе числится 30 членов, но сюда приходят и другие", – рассказала Инга.

Небольшую торжественность открытию сезона зимнего плаванья придали должностные лица. А начальник Лиепайского управления спорта Артис Лагздиньш здесь свой, так как сам является "моржом". "Это по силам любому, – сказал он в обращении к участникам мероприятия. – В прошлом сезоне я перед собой выдвинул такую цель и с честью выполнил. Главное – не испугаться и начать. Вместе сделать это легче".