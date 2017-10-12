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Хору "Лива" – 80

Ключевые слова koris līva | jēkabs ozoliņš | хоры | озолиньш екаб

Смешанный хор "Лива" Лиепайского центра народного творчества и культуры светлым и звучным концертом в Доме латышского общества отметил свой 80-летний юбилей. На концерте звучали и излюбленные хором песни разных композиторов, и произведения из репертуара Праздника песни. И были также поздравления по случаю большого юбилея.

Истоки хора "Лива", который, правда, свое название получил намного позже, следует искать в августе 1937 года, когда был создан хор учителей. И уже в конце сентября состоялся его первый концерт, – рассказал долголетний дирижер хора "Лива" Екаб Озолиньш, который руководит хором с 1976 года.

Хор "Лива" и Е.Озолиньш всегда чтили музыку лиепайского композитора Агриса Энгелманиса, и на концерте прозвучали несколько его песен. Также песни Иманта Калниньша, Мартиньша Браунса, Яниса Лусенса, Томаса Клейнса и Раймонда Паулса. И во время исполнения песни Раймонда Паулса "Моей родине", весь зал встал.

По случаю праздника хора "Лива" в гости прибыл Ницкий мужской хор, который с песнями и впоследствии также выступлением президента хора, бывшего певца хора "Лива" Иманта Кайриса поздравил юбиляра. В рядах поздравляющих были многие бывшие певцы хора "Лива" и другие лиепайские хоры и их руководители. А от центра народного творчества и культуры участники получили деревянные ложки, с помощью которых они смогут подкрепиться, готовясь к Празднику песни в будущем году. Самую большую ложку получил дирижер Е.Озолиньш.

Певица самым большим стажем в хоре – Ария Нездулькина, которая в нем поет с 1960 года. А следующая певица с самым большим стажем – Солвейга Эглите, которая сказала, что хор укрепляет здоровье и является хорошим источником бодрости. Чем отличается хор "Лива" среди других хоров? "Тем, что у нас разный состав – у нас не только молодые и не только пожилые, мы – певцы разного возраста. И тем, что дирижер очень требовательный, он много работает над настроением песни, а также над тем, чтобы было исполнение, чтобы голос звучал", – продолжила С.Эглите.

Руководитель хора Е.Озолиньш после концерта сказал, что ему не надоело руководить хором "Лива", а также обоими остальными его хорами – хором 1-й гимназии и Ницким мужским хором, работать с ними по-прежнему интересно. "Были осуществлены очень большие дела и еще осуществляются", – сказал он, вспоминая былые успехи хора. Е.Озолиньш рассказал, что в жизни хора есть и репетиции, когда участники изучают песни, и концерты, и совместные вечера отдыха, разные поездки. "Жизнь идет вперед", – подвел итог Е.Озолиньш.

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