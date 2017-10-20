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Им подвластны молоток и спицы

Ключевые слова 10.vidusskola | adīšana | naglošana | čempionāts | 10 школа | конкурс

В зале 10-й средней школы им.Я.Чаксте громко стучали молотки и тихо сновали вязальные спицы. Традиционный конкурс быстрого вязания проходил уже седьмой год, и в этом году на нем в ловкости пальцев состязались 72 ученицы из лиепайских и краевых школ. Девочкам дали по мотку пряжи и спицы, каждая возрастная группа за определенное время должна была связать как можно больше рядов, соблюдая также аккуратность. Среди учениц 6-х и 7-х классов победила Элизабете Циприке из 15-й средней школы им.О.Калпакса, среди учениц 8-х и 9-х классов победила Катрина Снейбе из Вайнедской средней школы, среди старшеклассниц титула самой быстрой вязальщицы удостоилась Анна Паула Миронова из 8-й средней школы. Обладательницы 1-го места в качестве приза получили подарочные карты от магазина "Пога".

Конкурс быстрого забивания гвоздей проходил четвертый год. В нем участвовали 11 команд учеников 5 – 9-х классов. Каждую из них представляли два мальчика и одна девочка. Участники соревновались, кто быстрее всех забьет гвозди в чурбан. Со своими четырьмя гвоздями быстрее всех справился Роланд Дзерве из 10-й средней школы им.Я.Чаксте. В конкуренции девочек быстрее всех три гвоздя забила Саманта Виегла из 5-й средней школы им.Дружеского призыва. Они в качестве приза получили золотой молоток. В командных соревнованиях переходящий "Золотой молоток" получила команда 10-й средней школы – Алия Свара, Роланд Дзерве и Райвис Звея. 

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