Юниорок забросали с периметра

Ключевые слова basketbols | liepājas papīrs | женский баскетбол

В Латвийско-эстонской баскетбольной лиге команда "Лиепаяс папирс/ЛШСИ" на своей площадке одержала убедительную победу со счетом 85:63 (29:15, 20:18, 19:13, 17:17) над "ТТТ юниорес". Илзе Якобсоне в пользу хозяек площадки завоевала 19 очков.

Стартовая пятерка "Лиепаяс папирс/ЛШСИ": Якобсоне, Вейнберга, Иващанка, Витола, Пуриня.

Уже в начале матча лиепайчанки завоевали существенный перевес и после сыгранных 10 минут уже вели в счете с 14 очками. Лиепайские баскетболистки превосходили соперниц в борьбе за отскочившие мячи, они смогли целесообразно использовать свои вторые возможности. В целом в первом тайме хозяйки в нападении сделали 14 подборов, а "юниорки" ответили лишь двумя подборами под корзиной лиепайчанок.

В ходе второй четверти гостьи сумели сократить разрыв в счете до 8 очков, но успешные нападения с дальнего и полудальнего расстояний позволили лиепайчанкам уверенно вести в счете.

Еще один рывок молодая смена "ТТТ" сделала в начале второго тайма, приблизившись в счете до 51:40. Однако хозяйки площадки ответили рывком – 10:0 и уверенно держали перевес до конца встречи.

14 октября "Лиепаяс папирс/ЛШСИ в гостях встретится с командой "Латвияс университате".