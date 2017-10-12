Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 12. октября

+14°C
Ветер: R 9.6 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Kira, Valfrīds

Юниорок забросали с периметра

Ключевые слова basketbols | liepājas papīrs | женский баскетбол

В Латвийско-эстонской баскетбольной лиге команда "Лиепаяс папирс/ЛШСИ" на своей площадке одержала убедительную победу со счетом 85:63 (29:15, 20:18, 19:13, 17:17) над "ТТТ юниорес". Илзе Якобсоне в пользу хозяек площадки завоевала 19 очков.

Стартовая пятерка "Лиепаяс папирс/ЛШСИ": Якобсоне, Вейнберга, Иващанка, Витола, Пуриня.

Уже в начале матча лиепайчанки завоевали существенный перевес и после сыгранных 10 минут уже вели в счете с 14 очками. Лиепайские баскетболистки превосходили соперниц в борьбе за отскочившие мячи, они смогли целесообразно использовать свои вторые возможности. В целом в первом тайме хозяйки в нападении сделали 14 подборов, а "юниорки" ответили лишь двумя подборами под корзиной лиепайчанок.

В ходе второй четверти гостьи сумели сократить разрыв в счете до 8 очков, но успешные нападения с дальнего и полудальнего расстояний позволили лиепайчанкам уверенно вести в счете.

Еще один рывок молодая смена "ТТТ" сделала в начале второго тайма, приблизившись в счете до 51:40. Однако хозяйки площадки ответили рывком – 10:0 и уверенно держали перевес до конца встречи.

14 октября "Лиепаяс папирс/ЛШСИ в гостях встретится с командой "Латвияс университате". 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Галереи

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!