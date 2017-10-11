Во вторник в ДЮЦ "Вадугунс" состоялся концерт молодежной танцевальной группы "Penari" из Норвегии.
Концерт молодежной танцевальной группы "Penari" из Норвегии
11.10.2017
Ключевые слова koncerts | dejas | концерт | танцы
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Концерт молодежной танцевальной группы "Penari" из Норвегии
Во вторник в ДЮЦ "Вадугунс" состоялся концерт молодежной танцевальной группы "Penari" из Норвегии.
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