В четверг в ДЮЦ "Вадугунс" состоялся конкурс эрудиции среди учителей, посвященный Дню учителя.
Пятница, 6. октября+12°C
Ключевые слова skolotāji | erudīcijas konkurss | учителя | конкурс
В четверг в ДЮЦ "Вадугунс" состоялся конкурс эрудиции среди учителей, посвященный Дню учителя.
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В четверг в ДЮЦ "Вадугунс" состоялся конкурс эрудиции среди учителей, посвященный Дню учителя.
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