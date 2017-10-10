Конкурс эрудиции среди учителейПобедили итальянская мода и острый перец

Ключевые слова skolotāji | erudīcijas konkurss | учителя | конкурс

Посвященное Дню учителя мероприятие завершилось конкурсом эрудиции, тема которого в этом году была – "Путешествие учителей в Италию".

Эрудитов представляли 12 команд из школ и дошкольного образовательного заведения "Делфинс", которые собрались в структурном подразделении "Вадугунс" детско-юношеского центра. Вопросы подготовила и конкурс вела руководитель клуба эрудитов ДЮЦ и методист Марина Викайне. Командам была дана конкретная задача – подготовить презентацию в итальянском стиле и уже своим визуальным обликом представлять эту страну, ее народ и культуру.

В общем зачете 1-е место поделили две команды – "Ке фигата!" из 5-й средней школы им.Дружеского призыва и "Мильори лучшие инсеньянти" из 10-й средней школы им.Я.Чаксте. На 2-м месте осталась команда Лиепайской государственной 1-й гимназии "Кози фан тутте".

С большой долей положительных эмоций, обретенных на конкурсе, все участники получили призы от Лиепайского управления образования.