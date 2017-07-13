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Кругосветное путешествие Алексея Наумова

Ключевые слова liepājas muzejs | izstāde | Aleksejs Naumovs | māksla | музей | выставка

Если вы хотите отправиться в заочное путешествие по разным странам мира, персональная выставка "Пейзажи мира" известного художника Алексея Наумова в Лиепайском музее будет самой подходящей. Гонконг, Париж, Венеция, Баку, Сен-Тропе, а также наша Лиепая – лишь несколько мест, которые художник отобразил в своих работах.

Открытие персональной выставки художника, пленэриста, ректора Латвийской художественной академии Алексея Наумова в Лиепайском музее было событием, которое ждали вот уже несколько лет. Примерно за десять минут до открытия уже оборудованный выставочный зал, который заполнили нежные мелодии гитариста Мариса Купциса и гомон посетителей, пополнило совсем свежее художественное произведение. Пока художник, который только что прибыл из пляжа Военного городка, где он занимался живописью на природе, отправился переодеваться, работники музея Гундар Эрлецкий и Дайнис Юрсонс занесли два мольберта и две картины, которые вместе создают диптих с пейзажем пляжа Военного городка у Северного мола. Одну картину помогли выбрать работники музея Гундар Эрлецкий и Зане Голдмане. 

На выставке "Пейзажи мира" есть еще одна картина с именем Лиепаи. Она датирована 2010 годом. Директор музея Д.Каркла не скрывала удивления, увидев эту работу, и напомнила, что на осенней выставке 2010 года в Лиепае в ноябре музей в сотрудничестве с Алексеем Наумовым организовал мастер-класс живописи. "Шел проливной дождь, и я подумала – ой, как не повезло", – вспомнила Д.Каркла. Но все усердно занимались живописью, также руководитель мастер-класса. В картине с изображением Лиепайского музея художник сознательно сохранил потеки дождя, чтобы более точно можно было воспринять атмосферу ее появления. И это художественное произведение путешествовало по миру, было выставлено в Гонконге и в других местах. Реагируя на волнение Д.Карклы, художник А.Наумов сказал: "Я рад, что вы оценили лиепайскую работу, и я мог бы подарить ее музею".

На выставке "Пейзажи мира" видны пейзажи Гонконга, Венеции, Сен-Тропе, Парижа, Утрехта, Люксембурга, Баку, Вашингтона и других мест в мире, все они созданы на пленэрах, на которых привык работать художник. "Я начинаю работу без каких либо рисунков, эскизов, фотографий. Начинаю и завершаю", – пояснил он. Художник рассказал, что ему пришлось писать в самых разных условиях. И при морозе -20 градусов, когда краски замерзают и воду приходится разбавлять алкоголем, и в жаре +49 градусов, когда краска засыхает и приходится искать воду поблизости, где воздух немного прохладнее. А.Наумов охотно путешествует по миру и отображает места, которые кажутся привлекательными. Это происходит вот уже несколько лет, в течение которых А.Наумов вместе с коллегой, будущим ректором Кристапом Зариньшем, осуществляет международный проект "World cities. Live paintings".

С выставкой "Пейзажи мира" в Лиепайском музее можно ознакомиться до 6 августа.

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