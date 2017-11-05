В субботу, 4 ноября, концертный зал "Лиелайс дзинтарс" отметил свое двухлетие.
На праздничном мероприятии с концертом выступил октет Берлинской филармонии "Scharoun Ensemble".
Понедельник, 6. ноября+10°C
Ключевые слова lielais dzintars | jubileja | koncerts | лиелайс дзинтарс | концертный зал
В субботу, 4 ноября, концертный зал "Лиелайс дзинтарс" отметил свое двухлетие.
На праздничном мероприятии с концертом выступил октет Берлинской филармонии "Scharoun Ensemble".
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В субботу, 4 ноября, концертный зал "Лиелайс дзинтарс" отметил свое двухлетие. На праздничном мероприятии с концертом...
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